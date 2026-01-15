En el marco de la muestra Moda y Arte Argentino: Identidad y Vanguardia, este jueves comienzan los microdesfiles del proyecto Enhebra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, una propuesta que combina indumentaria, arte, música y diseño regional, con entrada libre y gratuita.

La actividad se desarrollará cada 15 días en el hall y la confitería del museo, con apertura de sala desde las 18 y desfiles a partir de las 20:30. Participarán diseñadores y diseñadoras de Neuquén capital y de distintas localidades de la región, junto a estudiantes, modelos, maquilladores, estilistas y músicos locales.

Durante una entrevista brindada en el programa Verano de Primera, que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias, la directora del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, Natalina Michelini, explicó que los microdesfiles surgen como una forma de acercar al público la colección de verano, mientras el desfile principal fue reprogramado para marzo.

La muestra, inaugurada en diciembre, reúne piezas del Museo del Traje, diseños contemporáneos de reconocidos creadores nacionales y producciones locales que dialogan con el patrimonio artístico neuquino y nacional. Además, incluye núcleos especiales desarrollados por estudiantes del Instituto Piazza y de la Escuela de Diseño en el Hábitat, quienes también participan en los desfiles.

La propuesta se completa con música en vivo, DJ, y la posibilidad de recorrer la exposición y disfrutar de la confitería, con el objetivo de abrir el museo a nuevas disciplinas artísticas y atraer públicos diversos.

Desde la institución destacaron que Enhebra no se limita a los desfiles, sino que se proyecta como un programa anual que incluirá capacitaciones, charlas y nuevas instancias de participación para el sector de la moda y el diseño regional.

