Durante 2025, la subsecretaría de Cultura de Neuquén desarrolló una amplia agenda de políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la cultura, acompañar a los actores culturales y fortalecer la identidad y la producción local en todo el territorio provincial.

El área, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, consolidó una gestión con fuerte presencia territorial e impacto en escuelas, espacios culturales, bibliotecas, salas independientes, museos y sectores de las industrias culturales.

La secretaria de Deportes y Cultura, María Fernanda Villone, destacó que el balance anual responde a “una decisión política clara del gobernador Rolando Figueroa de poner a la cultura en el centro del desarrollo provincial”, y subrayó que la gestión se basó en una mirada cercana, con herramientas concretas para acompañar a los hacedores culturales y fortalecer el entramado creativo de Neuquén.

Acceso a la cultura y formación desde edades tempranas

A través de los Conciertos Didácticos, se alcanzó a 52 escuelas y 840 estudiantes, promoviendo el vínculo entre educación y expresiones artísticas. En paralelo, el Cine Móvil recorrió más de 10.800 kilómetros por la provincia y convocó a 6.687 espectadores en distintas localidades.

Artes visuales y circulación cultural

En el ámbito de las artes visuales, el Ciclo Expositivo 2025 se desarrolló en el Centro Cultural Alberdi y la Casa de las Culturas, con un total de 36 muestras. Además, se fortaleció la circulación de obras y artistas con exposiciones en Zapala, Plaza Huincul y Villa Pehuenia, ampliando el acceso a bienes culturales en el interior provincial.

Fortalecimiento de bibliotecas y salas independientes

La subsecretaría impulsó el acompañamiento directo a instituciones culturales a través del Programa de Fortalecimiento de Bibliotecas Populares, que alcanzó a 32 entidades con dos aportes de cinco millones de pesos cada una, totalizando una inversión de 305 millones de pesos. A su vez, se destinaron 48 millones de pesos para el sostenimiento de seis salas de teatro independientes y autogestivas.

Impulso a las industrias culturales

Durante el último año se consolidó una política sostenida de acceso al financiamiento para las industrias culturales. Mediante la Línea de Créditos para las Industrias Culturales y el programa Creamos Futuro, Invertimos en Cultura, se gestionaron 79 proyectos por un monto total de 295.956.617 pesos. Más de 170 millones ya fueron desembolsados, mientras que el resto continúa en instancias administrativas y de evaluación.

Desarrollo audiovisual y editorial

En el sector audiovisual, el programa ENCINE desplegó 10 líneas de fomento con una inversión total de 82 millones de pesos. En tanto, el Fondo Editorial Neuquino (FEN) brindó asistencia técnica a ferias del libro provinciales, participó de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con más de 1.000 ejemplares de autores neuquinos y avanzó en la edición de nuevas obras literarias.

Patrimonio cultural y derechos de autor

En materia de patrimonio cultural, se realizaron 13 denuncias por hallazgos y rescates, se registraron nueve nuevos sitios, se efectuaron 53 incautaciones y se gestionaron 31 permisos vinculados a la normativa vigente. Además, se llevaron adelante 47 gestiones relacionadas con museos provinciales y se atendieron 186 trámites desde la Oficina de Derechos de Autor.

Música de Raíz y fortalecimiento identitario

Durante 2025 también se consolidó el programa Música de Raíz, orientado a la promoción de la música de identidad local y regional. El registro alcanzó a 17 músicos en la Región Confluencia, 27 en Alto Neuquén y 17 en Lagos del Sur, fortaleciendo una red cultural que recorre toda la provincia y pone en valor la diversidad de sus expresiones sonoras.

Programa RECREO y juventudes

Finalmente, el Programa RECREO en Neuquén promovió la participación de más de 900 estudiantes de cuarto, quinto y sexto año del nivel secundario, a través de instancias locales, regionales y una final provincial en la capital neuquina, utilizando el arte como herramienta de integración e inclusión.