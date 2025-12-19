Este miércoles se realizó en la Casa de las Culturas la presentación del libro "Con su permiso, soy la Cueca del norte neuquino", de los profesores Isaid González y Zulema Retamal, una publicación que recupera la historia, el origen y las características de una de las expresiones más representativas de la identidad cultural neuquina.

La actividad contó con la presencia de los autores, referentes indiscutidos de la danza tradicional de la provincia, y de autoridades. Participaron la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; la secretaria de Deportes y Cultura, María Fernanda Villone; la directora provincial de ENCINE y Políticas Culturales, Ana Bonet; el secretario del Interior, Gustavo Coatz, y la concejal, Laura Pérez . Además, estuvieron presentes el maestro Naldo Labrín y la periodista Hilda López.

Durante la presentación se destacó el valor del libro como material de consulta y formación para docentes, estudiantes y amantes de las danzas tradicionales. En sus páginas, la obra recorre el origen y la historia de la Cueca Neuquina, incorpora ilustraciones y testimonios, y desarrolla aspectos técnicos de la danza, sus características, formas y variantes. Esta obra literaria busca fortalecer la transmisión de este patrimonio cultural inmaterial, reafirmando su vigencia y su lugar central dentro de la identidad del norte neuquino y de toda la provincia. El libro es la primera edición que realiza la subsecretaría de Cultura, quien trabajó con sus equipos técnicos en todo el proceso editorial.

Tanto los autores como las autoridades presentes destacaron la obra, como un ejemplo de la participación del Estado en la preservación y difusión de la identidad neuquina. “Este libro es una herramienta fundamental para preservar y transmitir nuestra identidad cultural. La Cueca Neuquina es parte viva de la historia de la provincia y acompañar esta primera edición desde el Estado y por decisión de nuestro gobernador Rolando Figueroa, reafirma nuestro compromiso con la protección y difusión del patrimonio cultural inmaterial, para que siga vigente en las nuevas generaciones”, expresó Villone.