Un nuevo escape de gas en Lanús provocó este lunes un amplio operativo preventivo, con evacuaciones y restricciones en los alrededores de Hipólito Yrigoyen al 4600, a la altura de la estación ferroviaria de la localidad.

El procedimiento se inició después del llamado de un vecino que alertó sobre una posible fuga. Tras una primera inspección, personal especializado determinó que el inconveniente se encontraba en un caño de baja presión.

Hasta el lugar se desplazó un equipo de MetroGAS, junto con personal de Bomberos, Defensa Civil y la Municipalidad de Lanús.

Debido al riesgo asociado a una fuga de gas, se amplió preventivamente el perímetro de seguridad y se dispuso la evacuación del sector mientras se desarrollaban los trabajos. Defensa Civil delimitó además los alrededores con cintas para impedir el ingreso.

El operativo finalmente concluyó, aunque las medidas adoptadas tuvieron consecuencias sobre la actividad en la zona.

Qué pasó con el Tren Roca

La fuga se produjo en cercanías de la estación Lanús, lo que generó preocupación por una posible afectación del transporte ferroviario.

Sin embargo, Trenes Argentinos informó que la circulación de la línea Roca no fue interrumpida como consecuencia del procedimiento.

El episodio se produjo en un contexto de especial sensibilidad en Lanús tras la explosión fatal ocurrida en Remedios de Escalada, que derivó en reclamos de vecinos y puso nuevamente bajo atención las condiciones de la red de gas en distintos sectores del partido.

Por el momento, la información disponible sobre el episodio de este lunes indica que se trató de una fuga en un caño de baja presión y no se reportaron explosiones ni personas heridas.

Cerraron una sucursal del Banco Nación

Como consecuencia del operativo, el Banco Nación comunicó el cierre temporal de su sucursal de Remedios de Escalada y señaló que permanecerá sin atención hasta nuevo aviso.

Mientras dure la medida, los clientes podrán concurrir de 10 a 15 a las sucursales de Banfield, ubicada en avenida Alsina 638; Lanús Este, en Anatole France 1961; y Lanús Oeste, sobre avenida Hipólito Yrigoyen 4150.

También continuarán disponibles la aplicación BNA+, Home Banking, los cajeros automáticos y el Centro de Atención Telefónica de la entidad.

Tras la intervención de los distintos organismos, el operativo por la fuga quedó concluido.