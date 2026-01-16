Un escape de gas estuvo a punto de terminar en tragedia este jueves por la tarde en el barrio Alta Barda, en Neuquén capital. Un hombre y sus tres hijos, de 4, 10 y 19 años, resultaron intoxicados y debieron ser asistidos por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

El episodio ocurrió alrededor de las 14:40, en una casa ubicada sobre calle Llantén, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Cuarta.

El fuerte olor a gas alertó a la familia

Según pudo reconstruirse, el padre de familia se despertó de manera repentina al percibir un intenso olor a gas en el interior del domicilio. A pesar del mareo que presentaba, logró alertar a las autoridades y asistir a sus hijos.

Intervención policial y sanitaria

Tras un llamado telefónico de emergencia, la Policía provincial acudió al lugar junto con varias ambulancias del SIEN. Los efectivos entrevistaron a uno de los ocupantes mayores de edad, quien confirmó la presencia del olor a gas, aunque no pudo precisar el origen de la fuga.

Los cuatro integrantes de la familia fueron asistidos en el lugar y trasladados de manera preventiva al hospital para una mejor evaluación médica.

Trabajo de Bomberos y medidas preventivas

Mientras se desarrollaba la atención sanitaria, personal de Bomberos procedió a cerrar las llaves de gas del inmueble y realizó tareas de inspección para determinar el origen de la pérdida.

El operativo generó un importante movimiento en la zona, lo que motivó un cordón preventivo y tareas de ordenamiento del tránsito para facilitar el ingreso y egreso de las ambulancias.