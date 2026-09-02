Pity Álvarez se descompensó durante el juicio y la audiencia fue suspendida

Cristian “Pity” Álvarez se descompensó este miércoles durante la quinta audiencia del juicio que enfrenta por el crimen de su vecino Cristian Díaz y tuvo que ser trasladado al Hospital Fernández. El episodio obligó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 a suspender la jornada.

La situación ocurrió después de que el músico pidiera permiso para ir al baño durante la audiencia. Como no regresó a la sala, los jueces solicitaron la intervención del SAME. Una ambulancia llegó hasta los tribunales y trasladó a Álvarez para que recibiera atención médica.

El episodio se produjo en una jornada que ya había comenzado con preocupación por el estado del músico. Al inicio de la audiencia, Álvarez se había quedado dormido durante varios minutos mientras esperaba el comienzo del debate y volvió a hacerlo brevemente una vez iniciada la audiencia. El tribunal le había advertido que no permitiría nuevas interrupciones.

La situación vuelve a poner bajo análisis la condición de Álvarez para participar del proceso judicial. Su estado de salud ya había sido uno de los principales argumentos de su defensa para pedir la suspensión del juicio y nuevas evaluaciones médicas.

Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro habían planteado recientemente que se realizara una nueva evaluación para determinar si el músico mantiene las condiciones neuropsíquicas necesarias para comprender y participar adecuadamente del debate. El tribunal había rechazado ese pedido y considerado que podía continuar afrontando el juicio.

El proceso comenzó por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional barrio Samoré, en Villa Lugano. Álvarez está acusado de haberle disparado durante una pelea.

La quinta audiencia tenía previsto avanzar con testimonios de especialistas vinculados con la autopsia de Díaz, las pericias balísticas y criminalísticas y distintos informes médicos y psiquiátricos incorporados al expediente.

Con la descompensación del acusado, el tribunal resolvió interrumpir la jornada. Según se informó, el debate continuará el lunes 7 de septiembre.