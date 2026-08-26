La Justicia rechazó este miércoles los principales planteos realizados por la nueva defensa de Cristian “Pity” Álvarez y resolvió que el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz continúe su curso.

Durante la cuarta audiencia del debate, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro habían solicitado la nulidad de lo actuado y planteado que el músico fuera sometido a un juicio por jurados populares. También reclamaron que se realizaran nuevos estudios para determinar si Álvarez se encuentra en condiciones psíquicas de afrontar el proceso.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, rechazó los planteos. Además, descartó la realización de nuevas evaluaciones y sostuvo que el acusado puede continuar participando del debate.

La defensa había cuestionado la continuidad del proceso y argumentado que Álvarez no habría podido participar plenamente de las primeras audiencias. Uno de los argumentos estuvo relacionado con los momentos en los que el músico se quedó dormido durante las jornadas iniciales del juicio.

Según los abogados, esa situación habría afectado su posibilidad de controlar y contradecir las declaraciones de algunos testigos centrales para la acusación. Por ese motivo, habían solicitado que se declarara la nulidad de lo actuado y que el debate se suspendiera hasta contar con nuevas evaluaciones. El tribunal rechazó esa interpretación y consideró que Álvarez está en condiciones de continuar afrontando el juicio. Los magistrados remarcaron además que su capacidad para participar del proceso no forma parte del objeto central del debate en esta instancia.

También rechazaron el juicio por jurados

Otro de los pedidos de la nueva defensa consistía en que el músico fuera juzgado mediante un jurado popular. El planteo también fue rechazado por los jueces. De esta manera, el proceso continuará ante el tribunal que ya lleva adelante el debate oral. La nueva estrategia defensiva había aparecido luego del cuarto intermedio dispuesto la semana pasada. Baños y Queijeiro asumieron la representación de Álvarez y llegaron a la audiencia con el objetivo de suspender el proceso y cuestionar la continuidad del tribunal.

El juicio busca determinar la responsabilidad penal de Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. El músico está acusado de haberlo asesinado a tiros. El proceso había sido suspendido durante años debido a evaluaciones sobre el estado de salud del acusado. En 2026, la Justicia determinó que se encontraba nuevamente en condiciones de afrontar el debate y dispuso el inicio del juicio.

Con las decisiones adoptadas este miércoles, la nulidad solicitada por la defensa quedó descartada y el debate continuará. El tribunal también dejó en claro que Álvarez puede optar por no permanecer durante todo el desarrollo de las audiencias y ser representado por sus abogados en determinados momentos.

Ahora el proceso seguirá con la producción de la prueba y la declaración de los testigos previstos, mientras la defensa deberá desarrollar su estrategia dentro del juicio que finalmente continuará ante el tribunal oral.