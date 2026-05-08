El Prix Baron B – édition Cuisine, prestigioso premio gastronómico, celebrará su octava edición en Argentina con un enfoque centrado en la sustentabilidad y la valorización de ingredientes autóctonos. El certamen busca reconocer proyectos que transforman la relación entre la cocina, el entorno natural y las comunidades locales, destacando la innovación y el compromiso ambiental.

Este año, el jurado estará conformado por destacados chefs argentinos con reconocimiento internacional, entre ellos Mauro Colagreco, poseedor de ocho estrellas Michelin en cinco países; Gonzalo Aramburu, líder del restaurante Aramburu en Buenos Aires con dos estrellas Michelin; Gabriel Oggero, chef de Crizia y reciente ganador de una estrella Michelin; y Dolli Irigoyen, galardonada con el Icon Award de The World’s 50 Best Restaurants 2023 por su aporte a la gastronomía argentina.

Está todo dado para volver a tener un premio de excelencia

La convocatoria para participar en el Prix Baron B está abierta desde el 6 de mayo hasta el 20 de julio, con la final prevista para el 27 de agosto en el Faena Art Center. Se buscan proyectos que revalorizan las materias primas locales, aplican técnicas innovadoras y demuestran un compromiso tangible con la sustentabilidad, las comunidades y el entorno natural.

El ganador recibirá un corcho bañado en oro diseñado por el orfebre Juan Carlos Pallarols, una pasantía en Francia en el restaurante Mirazur junto a Mauro Colagreco y un premio económico de $3.000.000. Los dos finalistas obtendrán un reconocimiento de $1.500.000 y un corcho de plata. No se exige la inclusión de una proteína específica en las propuestas culinarias.

Mauro Colagreco, presidente del jurado, destacó que "el premio representa una conexión y oportunidad de transformación, energía creativa y voluntad de construir identidad desde lo local" y subrayó la importancia de que los proyectos reflejen una relación profunda con su entorno y productos.

Por su parte, Gonzalo Aramburu enfatiza la búsqueda de iniciativas que "avancen en sustentabilidad y respeto por el producto", mientras que Gabriel Oggero valora las propuestas auténticas que "trabajen con compromiso real con su entorno" y construyan valor desde el territorio.

Dolli Irigoyen subrayó que un ganador debe mostrar "visión del territorio, valorar un producto específico, contar con identidad definida, mantener la ilusión por mostrar lo mejor de su trabajo, y reflejar arraigo, historia, personalidad y terroir".

En la edición anterior, el Premio reconoció al Proyecto Pescado de Chapadmalal, una iniciativa que consolidó una identidad propia a partir de la pesca artesanal y la integración del mar con el territorio, reflejada en su plato “Mar y tierra. Invierno en Chapadmalal”. Este equipo también realizó una pasantía en Mirazur como parte del premio.

Además, la final de 2025 distinguió proyectos como Hambriento Cocina, de Rosario, y Margot, de Santa Fe, que resaltan la cocina regional y fortalecen la relación con productores locales, reafirmando el carácter federal y diverso del certamen.

A lo largo de siete ediciones, el Prix Baron B ha premiado iniciativas en distintos puntos del país, como Proyecto Iberá en Corrientes (2018), Gapasai en Córdoba (2019), El Nuevo Progreso en Tilcara (2021), Kalma Restó en Ushuaia (2022), ánima en Bariloche (2023) y Margay Reserva Natural & Lodge en Misiones (2024), consolidando un recorrido federal, innovador y sostenible para la gastronomía argentina.

Prix Baron B premia a chefs argentinos por innovación y sustentabilidad

La próxima entrega del Prix Baron B – édition Cuisine reafirma su compromiso con un enfoque integral que combina excelencia culinaria, sustentabilidad y territorialidad, consolidando un estándar sin precedentes en los concursos gastronómicos nacionales.