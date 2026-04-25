En Argentina, el turismo de impacto gana terreno gracias a las Empresas B, organizaciones que equilibran la rentabilidad económica con un fuerte compromiso social y ambiental. Actualmente, existen 45 opciones certificadas en gastronomía, turismo y experiencias, que reflejan este modelo de negocio sostenible y transparente.

Este crecimiento se da en un contexto global donde el turismo supera el ritmo de expansión de la economía general, incentivando a más empresas a integrar el triple impacto —social, ambiental y económico— para aumentar su resiliencia y competitividad. En ese marco, el Movimiento B en Argentina destaca con casos como Boomerang Viajes, una de las pioneras del sector.

Marzo es reconocido mundialmente como el Mes de las Empresas B, y la campaña de este año lleva como lema “Una simple letra, un gran significado”, resaltando la certificación como símbolo de compromiso con las personas, el planeta y la mejora continua.

Las empresas certificadas en Argentina

Del total de empresas certificadas en Argentina, Mendoza lidera con 22 propuestas, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con 8 y la Provincia de Buenos Aires con 5. También hay iniciativas en Salta, Río Negro, Neuquén, Santa Fe, Mar del Plata y La Rioja. Entre estas, se cuentan 17 restaurantes, 16 empresas de turismo, 9 bodegas, 2 hospedajes y una reserva natural.

Las Empresas B se caracterizan por cumplir rigurosos estándares de gestión socioambiental y transparencia. Además, asumen públicamente, a través de sus estatutos, la responsabilidad de medir y gestionar el impacto de sus operaciones en las personas y el entorno.

Boomerang Viajes, certificada en 2019, celebra este año sus 25 años de trayectoria conectando viajeros con destinos de conservación y prestadores con impacto positivo. Fundada por las hermanas Bettina y Paula González, la agencia ha desarrollado productos turísticos comunitarios en regiones como el NOA, Misiones y el Gran Chaco, y formado a 297 agentes turísticos en temáticas de impacto.

Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina, destacó que “cuando hablamos de crecimiento, tenemos que hablar de desarrollo sostenible y diversificación productiva, y el turismo sustentable representa una gran oportunidad en un país con tanta riqueza natural y diversidad social”.

Para Bettina González, Directora de Boomerang Viajes, la certificación es un sello de confianza para viajeros conscientes: “Garantiza estándares internacionales y posiciona a las empresas como proveedores transparentes con gestión socioambiental verificada”. La agencia reportó un incremento del 60% en ventas del segmento corporativo en 2025, lo que refleja esta tendencia.

Argentina cuenta con 292 Empresas B, ubicándose como el décimo país del mundo y segundo en Latinoamérica con más organizaciones certificadas. Estas empresas, provenientes de 16 localidades, generan una facturación anual de US$ 5.700 millones y emplean a más de 45.700 personas, abarcando sectores como servicios B2B, B2G, alimentos y bebidas, tecnología, y textiles, entre otros.

Empresas B en el mundo

A nivel global, existen 10.700 Empresas B en 104 países, consolidando un movimiento que promueve un modelo empresarial más responsable.

Según Oxford Economics, el turismo seguirá creciendo por encima de la economía global en la próxima década, lo que representa una oportunidad para demostrar que un turismo sustentable puede crear un círculo virtuoso beneficioso para todos.

Bettina González señaló que “el turismo con impacto positivo dejó de ser un nicho, porque lo que entendíamos como disfrute, descanso y lujo está cambiando. Cada vez más personas buscan viajes que las transformen, experiencias únicas y una conexión auténtica con el mundo y con los demás”.

Turismo sustentable: Empresas B transforman el sector en Argentina

Esta tendencia se observa en el auge de destinos de conservación, turismo rural y comunitario. Además, González explicó que “las personas son cada vez más conscientes de que, cuando viajan, impactan. Nosotros las acompañamos, les damos opciones y las educamos para que lo hagan de forma que conserve el entorno natural y ponga en valor la cultura de las comunidades locales”.