Quién es la escritora argentina que ganó un premio literario de 1 millón de euros

La escritora argentina Samanta Schweblin ganó por mayoría el I Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, con el libro de relatos El buen mal (Seix Barral), anunció la presidenta del jurado, Rosa Montero, en un acto celebrado la noche de este miércoles en el Museu Marítim de Barcelona.

Los finalistas al premio, que recibirán 30.000 euros, fueron Héctor Abad Faciolince con Ahora y en la hora (Alfaguara), Nona Fernández por Marciano (Random House), Marcos Giralt Torrente con Los ilusionistas (Anagrama) y Enrique Vila-Matas con Canon de cámara oscura (Seix Barral).

El premio reconoce al género del cuento cuando “parece que el mundo se cae en pedazos e insistimos en celebrar la literatura”, expresó Schweblin durante su discurso. La autora de Distancia de rescate y Kentukis agradeció también a los lectores que se sumergen en las historias plasmadas sobre el papel, y apuntó contra el gobierno de Javier Milei por el ajuste en educación y el foco puesto en “la muy quebrada Universidad pública de Buenos Aires”.

A la ceremonia de entrega del I Premio Aena de narrativa asistieron el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Industria, Jordi Hereu; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena.

Al inicio del acto, Lucena defendió la decisión de Aena con esta "musculosa iniciativa de mecenazgo" como una parte de la responsabilidad social corporativa de las empresas, sobre todo de las grandes, con la que quiere devolver a la sociedad una porción de lo mucho que le debe.

Además resaltó el compromiso histórico de Aena con la cultura, anunció que la empresa adquirirá una "cantidad significativa" de libros, tanto de la obra ganadora como de las finalistas, y destacó que otros galardones como el Nobel, el Booker o el Strega nacieron de compañías que no tenían que ver con la cultura.

Lucena manifestó "el deseo" de que cada año se pueda celebrar en Barcelona la entrega de este galardón, como un tributo a la lectura, la publicación de buenos libros y a los escritores.

Con el millón otorgado al ganador y los 30.000 euros para cada finalista, el Aena es uno de los galardones literarios mejor pagados del mundo.

Quién es Samanta Schweblin

Nació en 1978 y llamó la atención desde que apareció en las letras argentinas, en 2022, con los cuentos de El núcleo del disturbio, que ganó el Premio del Fondo Nacional de las Artes.

En 2009 publicó Pájaros en la boca, pero su consagración llegó en 2014 con la novela Distancia de rescate, donde construye una de las apuestas más singulares de la literatura argentina reciente: una historia breve pero asfixiante, que plantea el concepto del título: a qué distancia hay que estar para llegar siempre a rescatar a un hijo. Cuatro años más tarde editó su segunda novela, Kentukis, y en 2015 otro libro de cuentos, Siete casas vacías.

Schweblin vive en Berlín hace más de una década, donde también se desempeña como docente de escritura creativa. Su obra fue traducida a más de veinte idiomas y obtuvo reconocimientos internacionales, entre ellos el National Book Award en Estados Unidos y dos nominaciones al Premio Booker Internacional.

De qué trata el libro ganador

El buen mal reúne relatos que transitan las zonas más ambiguas de la convivencia humana: las relaciones entre padres e hijos, la soledad, las fuerzas invisibles que nos gobiernan. El primero de ellos arranca con una madre que se ata un yunque al cuerpo, se lanza al lago y, tras fracasar en su intento de suicidarse, regresa a casa para preparar la cena.

La propia Schweblin describe así el hilo que une los cuentos: “Todos sabemos que estamos comandados por fuerzas —las ideas del mundo, los mandatos familiares—. ¿Dadas todas estas fuerzas, hay una de ellas capaz de poner las otras en jaque? ¿Se puede prestar atención a lo que queremos y somos? Los protagonistas de mis cuentos han logrado tocar ese momento de cambio”.