Reglas Papa Francisco: qué estipulan las 18 directrices presentadas por la Pastoral Judicial

Las Reglas Papa Francisco son un documento de 18 directrices que propone agilizar las causas judiciales que involucran a sectores vulnerables y fortalecer el trato digno hacia las personas excluidas. La iniciativa, elaborada por la Pastoral Judicial, fue presentada en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata (UCALP).

El encuentro reunió a referentes de la Iglesia, fiscales, jueces y procuradores, quienes analizaron el trabajo comunitario que dio origen a la propuesta y sus posibles aplicaciones en el sistema judicial argentino. El objetivo es incorporar una mirada integral sobre las condiciones de vida de quienes atraviesan procesos judiciales.

Entre las principales medidas, el documento plantea garantizar alimentación, abrigo y vivienda, habilitar certificados provisorios de identidad cuando una persona no cuenta con DNI, considerar su situación psicosocial y permitir que esté acompañada por alguien de confianza.

La presentación abrió el debate sobre cómo mejorar la respuesta de la Justicia frente a personas que, además de afrontar una causa, pueden atravesar situaciones de exclusión, falta de documentación o necesidades básicas insatisfechas.

Las 18 directrices buscan una respuesta judicial más humana

La propuesta pone el foco en las condiciones que pueden dificultar el acceso efectivo a la Justicia. No se limita a la resolución formal de una causa: también contempla las circunstancias personales, sociales y materiales de quienes participan en un proceso judicial.

Entre los principales lineamientos se encuentran:

Necesidades básicas: garantizar alimentación, abrigo y vivienda cuando la situación de la persona lo requiera.

Identidad: habilitar certificados provisorios para quienes no cuenten con DNI.

Acompañamiento: permitir la presencia de personas de confianza durante el proceso.

Atención psicosocial: considerar las circunstancias personales y sociales que atraviesa cada involucrado.

Agilización de las causas: evitar demoras que puedan agravar la situación de quienes ya se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Las directrices proponen considerar a cada persona de manera integral, sin perder de vista las obligaciones y garantías propias de un proceso judicial.

Las voces que marcaron la presentación de las Reglas Papa Francisco

La rectora de la UCALP, Rita Gajate, estuvo a cargo de la apertura del encuentro. Durante su intervención, definió la jornada como “un puntapié inicial” para revisar las actitudes con las que el sistema judicial recibe a las personas que atraviesan situaciones complejas.

Gajate sostuvo que quienes llegan a la Justicia en esas condiciones “necesitan mucho más” que una respuesta formal. Su planteo puso el acento en la dimensión humana de la tarea judicial y en la necesidad de revisar las prácticas institucionales.

Por su parte, el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, uno de los impulsores del documento, advirtió que “una justicia verdaderamente justa no puede descargar toda su fuerza sobre los más débiles”.

García también planteó que, para comprender cada situación, no alcanza con evaluar el acto que originó una causa: es necesario considerar el recorrido de vida de la persona involucrada.

La actividad contó, además, con la participación de Hernán Gómez, fiscal de Estado bonaerense; Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Julio Conte-Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires; y Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata.

La presentación de las Reglas Papa Francisco, las 18 directrices que buscan facilitar el acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables - Foto: Noticias Argentinas

Qué puede cambiar para las personas en situación de vulnerabilidad

El principal aporte de las Reglas Papa Francisco es proponer herramientas para que las condiciones sociales no se conviertan en un obstáculo adicional dentro de un proceso judicial.

La falta de documentación, por ejemplo, puede dificultar la realización de trámites y la acreditación de identidad. La propuesta de certificados provisorios busca ofrecer una alternativa para abordar esa dificultad, aunque su aplicación concreta dependerá de los mecanismos que se establezcan.

La posibilidad de contar con un acompañante de confianza y de recibir atención psicosocial también apunta a reconocer que una persona puede necesitar apoyo para comprender y transitar las distintas instancias de un procedimiento.

En el mismo sentido, contemplar necesidades como la alimentación, el abrigo y la vivienda incorpora una dimensión social a la discusión sobre el acceso a la Justicia.

Un punto central será determinar cómo se implementarán estas directrices, qué organismos tendrán responsabilidades concretas y qué recursos se destinarán para llevarlas a la práctica.

Un debate sobre el acceso a la Justicia

La presentación se inscribe en una discusión más amplia sobre las barreras que pueden impedir que las personas ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad. El acceso a la Justicia no depende únicamente de la existencia de tribunales: también requiere que las personas puedan comprender los procedimientos, obtener orientación y participar de ellos sin obstáculos evitables.

En Neuquén, por ejemplo, el Consultorio Jurídico Gratuito municipal y el Colegio de Abogados ofrece asesoramiento a vecinos sobre cuestiones como alimentos, jubilaciones, obras sociales y conflictos familiares. La iniciativa también contempla acompañamiento integral en casos de vulnerabilidad. Conocé cómo funciona el consultorio jurídico gratuito en los barrios de Neuquén.

Estas experiencias permiten observar dos dimensiones complementarias: acercar orientación y patrocinio jurídico a quienes lo necesitan, y mejorar el trato que reciben las personas una vez que ingresan al sistema judicial.

También existen reformas procesales que buscan reducir tiempos y simplificar trámites. Sin embargo, agilizar una causa y garantizar un trato digno son objetivos relacionados, pero diferentes: los plazos más breves no resuelven por sí solos las dificultades derivadas de la pobreza, la falta de documentación o la ausencia de redes de apoyo.