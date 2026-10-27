La visita del papa León XIV tendrá un operativo especial de seguridad en Buenos Aires desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre. Durante esos cinco días, el ingreso a la zona de la Nunciatura Apostólica estará controlado y los vehículos particulares no podrán circular por el perímetro establecido, salvo las excepciones previstas para residentes, comerciantes, trabajadores y huéspedes de alojamientos.

El dispositivo se organizará en torno al lugar donde se hospedará el pontífice. Solo podrán entrar quienes acrediten que viven, trabajan o tienen una actividad comercial dentro del área restringida, además de las personas que presenten una reserva de alojamiento.

Los vecinos y trabajadores deberán acreditar su ingreso

Quienes vivan dentro de la zona afectada tendrán que presentar el DNI con un domicilio que coincida con el lugar al que buscan acceder. Si el documento no permite comprobar esa información, podrán utilizar una placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad.

La placa estará disponible para residentes, comerciantes y trabajadores que necesiten demostrar su vínculo con el área. Podrá retirarse del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, de 8 a 16, en la Sede Comunal 2, ubicada en Vicente López 2050. También se entregará del lunes 2 al miércoles 4, de 16 a 20, en una mesa instalada en Rodríguez Peña y avenida Alvear.

Solo podrán entrar quienes acrediten que viven, trabajan o tienen una actividad comercial dentro del área restringida

Para obtenerla, los vecinos deberán presentar una factura de un servicio correspondiente al domicilio, como ABL, expensas, agua o luz. Los comerciantes podrán acreditar su actividad con una habilitación comercial, una factura de servicios o una constancia de inscripción en ARCA. Los trabajadores tendrán que presentar un recibo de sueldo, una factura o una constancia de alta laboral.

Los huéspedes de hoteles y otros alojamientos deberán mostrar la reserva correspondiente para justificar su ingreso. Estos requisitos permitirán distinguir a quienes necesitan acceder a la zona por motivos de residencia, trabajo o estadía.

Los vehículos deberán retirarse antes del sábado al mediodía

Los residentes tendrán que sacar sus autos de los sectores afectados antes de las 12 del sábado 7 de noviembre. Quienes no lo hagan a tiempo podrán encontrarse con que el vehículo fue trasladado por personal de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo.

Durante el operativo tampoco se podrá entrar ni salir de las cocheras de los edificios ubicados dentro del perímetro. Por eso, los vecinos deberán organizar con anticipación sus traslados y compras, mientras que los comercios tendrán que prever el abastecimiento de mercadería.

La entrega de productos y la circulación de proveedores tendrán horarios diferenciados según el día. El sábado 7 podrán trabajar durante toda la jornada; el domingo 8, desde la mañana hasta la tarde; el lunes 9 y el martes 10, desde la mañana hasta el mediodía; y el miércoles 11, a partir del mediodía.

El operativo también modificará el funcionamiento habitual de la ciudad. Los colectivos cambiarán sus recorridos y horarios, y el servicio de recolección de residuos tendrá ajustes durante esos días. Los vecinos y visitantes deberán consultar las actualizaciones del transporte antes de planificar sus viajes.