El secreto social de las abejas en la elección de sus flores

El hallazgo reciente sobre cómo las abejas eligen las flores, podría cambiar lo aprendido sobre la polinización y la evolución floral.

La conclusión a la que llegaron los investigadores de la ciudad de Kioto, es que las abejas seleccionan flores no solo por señales visuales como el color, sino que también observan si otras abejas se han posado en ellas previamente.

Este comportamiento social, identificado en experimentos como Bombus ignitus, sugiere que la “popularidad” de una flor puede ser tan influyente como su apariencia, esto podría incidir en la presión evolutiva de las plantas, desde los ecosistemas naturales hasta la agricultura, según detalla Muy interesante.

Pero el proceso no es puramente visual. En ambientes donde los recursos son limitados y la exploración implica costos de tiempo y energía, identificar dónde otras abejas ya se alimentan, puede ahorrar esfuerzos y minimizar errores.

Esto revela que la elección de las flores no responde solo a preferencias innatas, sino también a una forma de aprendizaje colectivo, señala Muy interesante.

Durante el experimento se colocaron abejas muertas sobre algunas flores para simular la presencia anterior de otros ejemplares. Así observaron que algunas abejas recién llegadas, preferían acercarse a las flores “populares” que ya habían sido libadas por otras, aunque el color no coincidiera con su preferencia natural.

Al percibir la presencia simulada de otras compañeras, cambiaban su comportamiento y buscaban áreas que hubieran sido visitadas por otras abejas vivas.

A veces el color y la popularidad entraban en conflicto, era entonces cuando la segunda igualaba o superaba a la elección cromática.

La revista compara este fenómeno con la tendencia humana de preferir un restaurante concurrido, porque la presencia de otras personas asegura la calidad del lugar.

Del mismo modo las abejas pareciera que aplican un razonamiento similar, considerando la concentración previa de individuos, como garantía de un recurso valioso.

Esta investigación se realizó sobre una arena de vuelo sintética y con flores artificiales, habría que comprobar si éstos resultados se dan en un entorno natural.

Las conclusiones mencionadas deben ubicarse dentro de un modo experimental. La naturaleza está sujeta a muchas influencias, por lo tanto habrá que realizar otras investigaciones para determinar si es real el peso de la popularidad a los colores en la dinámica ecológica y la diversidad vegetal.



