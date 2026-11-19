La prematurez continúa siendo uno de los principales desafíos de salud a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 11% de los nacimientos ocurren antes de las 37 semanas de gestación, una condición asociada a mayores riesgos durante los primeros años de vida.

Detrás de cada estadística hay historias de familias que deben atravesar internaciones prolongadas, tratamientos complejos y una experiencia que muchas veces se aleja de lo imaginado durante el embarazo.

En el marco de la Semana Mundial de la Prematurez, la Tec. Puericultora y Doula Laura Zurzolo explicó que en los últimos años cambió de manera significativa la forma de entender y abordar el cuidado de estos bebés.

El vínculo también forma parte del tratamiento

Durante décadas, la atención de los recién nacidos prematuros estuvo centrada principalmente en los avances tecnológicos y los cuidados intensivos. Sin embargo, la evidencia científica comenzó a demostrar que el contacto temprano entre el bebé y su familia cumple un rol fundamental.

"Durante muchos años se pensó que el cuidado del bebé prematuro dependía exclusivamente de incubadoras, medicamentos y tecnología de alta complejidad. Hoy sabemos que existe una herramienta igual de poderosa y mucho más humana: el contacto piel con piel", señaló Zurzolo.

La especialista destacó el valor del llamado Método Madre Canguro, una práctica desarrollada inicialmente en Colombia a fines de la década de 1970 y que actualmente cuenta con amplio respaldo científico.

Qué es el Método Madre Canguro

El método consiste en colocar al bebé en contacto directo con el pecho de su madre, padre o cuidador, favoreciendo la cercanía física de manera sostenida.

Según explicó Zurzolo, las recomendaciones internacionales más recientes impulsan iniciar esta práctica lo antes posible, incluso desde las primeras horas de vida, siempre que la condición clínica del recién nacido lo permita.

"Antes se esperaba que el bebé estuviera completamente estabilizado para comenzar con el contacto piel con piel. Hoy las recomendaciones cambiaron y reconocen que el vínculo temprano también es una intervención de salud", indicó.

Beneficios comprobados

Diversos estudios han demostrado que el contacto piel con piel favorece la regulación de la temperatura corporal, mejora la estabilidad cardiorrespiratoria, promueve la lactancia materna y contribuye al neurodesarrollo. Además, genera efectos positivos sobre el bienestar emocional tanto del bebé como de su familia.

"La ciencia está mostrando que la voz de los padres, la cercanía física, el contacto y la lactancia no son simplemente un acompañamiento emocional. Son parte del tratamiento", afirmó Zurzolo.

Un nuevo lugar para las familias

Otro de los cambios más importantes en neonatología es el papel que ocupan actualmente madres, padres y cuidadores dentro de las unidades donde permanecen los bebés prematuros.

"Durante mucho tiempo las familias eran vistas como visitantes. Hoy la tendencia es reconocerlas como protagonistas del cuidado y parte esencial del proceso de recuperación", explicó la profesional.

En ese sentido, destacó que la participación activa de las familias mejora los resultados de salud y contribuye a fortalecer el vínculo desde los primeros días de vida.

Humanizar los cuidados

Para Zurzolo, el desafío actual no pasa únicamente por aumentar la supervivencia de los bebés prematuros, sino también por garantizar una atención más humana.

"Cuando nace un bebé prematuro no nace solamente un paciente. También nace una familia que necesita acompañamiento, información y contención para atravesar una situación inesperada", señaló.

En la Semana Mundial de la Prematurez, la especialista remarcó la importancia de reconocer el trabajo de los equipos de salud, pero también la fortaleza de las familias y de los propios bebés. "El Método Madre Canguro nos recuerda algo muy valioso: algunos de los tratamientos más eficaces siguen siendo también los más humanos", concluyó.