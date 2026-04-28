Vecinos de Buenos Aires y de algunas zonas de Uruguay presenciaron este lunes por la noche un fenómeno poco habitual: la caída de un bólido que iluminó el cielo por unos segundos. El evento ocurrió alrededor de las 22:50 y generó sorpresa entre quienes pudieron observarlo.

Durante horas, las redes sociales se llenaron de videos que registraron el paso del meteoro desde distintos puntos de la provincia. Cámaras de seguridad y dispositivos móviles también captaron la trayectoria del bólido, permitiendo documentar su dirección y duración.

En astronomía, un bólido es un meteoro de gran brillo, que se observa como una bola de fuego y deja una huella luminosa al entrar en la atmósfera terrestre. En este caso, el objeto se desintegró antes de alcanzar la superficie, produciendo la característica luz que despertó la atención de quienes lo vieron.

Los análisis confirmaron que se trató de un fenómeno natural, sin relación con satélites o cualquier objeto de fabricación humana. La brevedad del evento hace que sea difícil de capturar de manera directa, pero las grabaciones obtenidas permitieron estudiar sus características y confirmar su origen astronómico.