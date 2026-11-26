Casa de las Leyes Espacio Cultural (CLEC), dependiente de la Honorable Legislatura del Neuquén, presenta la segunda edición de Suena CLEC, un festival de música, arte y diseño que marcará el cierre de su programación cultural anual. En el marco del Día de la Música, que se celebra cada 22 de noviembre, la propuesta invita a hacer de CLEC un lugar para encontrarse, compartir y disfrutar de la cultura neuquina.

El festival se realizará el viernes 27 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, en Casa de las Leyes (Av. Olascoaga 560, Neuquén capital). La programación musical contará con tres propuestas neuquinas: Estefanía Arias, a las 20; Jean Paul Barbona, a las 21.; y Álamos Plateados, a las 22:30.

Desde la apertura de puertas, el público podrá recorrer la Feria de Arte y Diseño, que reunirá a artistas y emprendedores locales. Participarán Estudio Hornero; Matías Rossio, con joyería artesanal; Ojo Estampa, con estampas y serigrafía sobre remeras; Malena Cámpora, con cerámica, fotografía y pintura; De la Munda, con afiches; y J Estudio Creativo, con ilustraciones.

Durante la jornada, la artista visual Any Márquez estará a cargo de una estación de estampas con diseños en serigrafía inspirados en la flora nativa de Neuquén. Las piezas se entregarán al público como recuerdo del festival, promoviendo el reconocimiento del patrimonio natural de la provincia a través del arte. Además, sobre calle Corrientes habrá una oferta gastronómica con food trucks.

Todas las propuestas artísticas son neuquinas, en línea con el compromiso de Casa de las Leyes y la Legislatura del Neuquén, con la difusión del arte local y el fortalecimiento de la escena cultural de la provincia.

Con entrada libre y gratuita, la invitación es a disfrutar de una noche de música y arte en familia o con amigos.



