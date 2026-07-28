La Tierra no es una esfera perfecta y la NASA explicó por qué

La imagen de la Tierra como una esfera perfecta forma parte del imaginario colectivo desde hace siglos. Sin embargo, la ciencia sostiene desde hace tiempo que nuestro planeta tiene una forma mucho más compleja y, recientemente, la NASA volvió a poner el tema en agenda al explicar cómo es realmente la estructura terrestre.

Aunque a simple vista la Tierra parece una esfera, en realidad se trata de un cuerpo ligeramente achatado en los polos y ensanchado en la zona ecuatorial. Este fenómeno se produce por el movimiento de rotación del planeta, que genera una fuerza centrífuga capaz de modificar su forma a lo largo del tiempo.

Los especialistas utilizan el término esferoide oblato para describir esta característica. En otras palabras, el diámetro terrestre en el ecuador es levemente mayor que el que existe entre los polos. La diferencia puede parecer pequeña a escala humana, pero resulta significativa para los estudios geográficos, astronómicos y satelitales.

Sin embargo, la definición no termina allí. Los científicos explican que la Tierra tampoco es un esferoide perfecto. La distribución desigual de montañas, océanos, continentes y variaciones en la densidad interna del planeta provoca irregularidades que alteran su superficie y su campo gravitatorio.

Para representar esa complejidad, los investigadores utilizan el concepto de geoide, un modelo que refleja con mayor precisión la forma real de la Tierra. Este esquema muestra una superficie irregular determinada por las variaciones de la gravedad en distintos puntos del planeta.

La NASA emplea información obtenida por satélites y misiones espaciales para medir estas diferencias con una precisión cada vez mayor. Los datos permiten mejorar sistemas de navegación, estudios climáticos, monitoreo oceánico y numerosas aplicaciones científicas vinculadas al conocimiento del planeta.

Los avances tecnológicos desarrollados durante las últimas décadas demostraron que la Tierra es mucho más dinámica de lo que se creía. Incluso pequeños cambios en la distribución de masas, el movimiento de los océanos o el deshielo de regiones polares pueden influir en las mediciones realizadas por los satélites.

De esta manera, la histórica imagen de una esfera perfecta queda definitivamente descartada. Para la ciencia, la Tierra es un cuerpo complejo, dinámico e irregular, cuya verdadera forma continúa siendo objeto de estudio y observación permanente.