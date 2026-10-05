Los vecinos del Paraje Rincón realizaron este domingo una jornada de limpieza comunitaria a la vera de la ruta, en una acción coordinada junto a la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Villa La Angostura. El objetivo fue acondicionar un sector de uso cotidiano para residentes y visitantes, además de reforzar el mensaje sobre la importancia del cuidado ambiental.

De acuerdo con la información difundida oficialmente, la Dirección de RSU acompañó el operativo con un camión recolector destinado al retiro y disposición final de los residuos recolectados durante la actividad.

Coordinación entre vecinos y el área de Residuos

Desde el área municipal explicaron que la propuesta nació a partir de la inquietud de vecinos del paraje, que se acercaron a las oficinas para coordinar la actividad.

"No solamente coordinamos el horario para el retiro de los residuos, sino que además se entregamos guantes y bolsas para que la jornada pudiera desarrollarse de la mejor manera", indicaron desde la Dirección de RSU.

Asimismo, precisaron que el operativo de retiro estuvo a cargo del camión de guardia, por lo que fue necesario establecer previamente horarios y aspectos logísticos para garantizar el correcto funcionamiento de la jornada.

El aporte del deporte al compromiso social

Entre los participantes también estuvieron integrantes del Coihues Rugby & Hockey Club, que se sumaron a la propuesta como parte de las actividades comunitarias que habitualmente acompaña la institución.

En este marco, el presidente del club angosturense, Diego Fernández, destacó que el compromiso de la entidad va más allá de la actividad deportiva.

"Desde el club participamos no solo en lo deportivo, sino también en lo social y en distintas actividades que se realizan en la villa. Cuando la Junta Vecinal de Rincón organizó esta jornada de limpieza nos pareció una muy buena iniciativa para acompañar", señaló.

Además, Fernández remarcó el valor educativo que tienen este tipo de acciones para las nuevas generaciones.

"Nos pareció importante sumarnos, sobre todo por la conciencia ambiental que buscamos transmitir a nuestros jugadores y a los chicos del club", sostuvo.

Conciencia ambiental y trabajo conjunto

La iniciativa permitió mejorar las condiciones de un sector clave para el tránsito diario de los vecinos y para quienes circulan por la zona, al tiempo que puso en valor la importancia del trabajo coordinado entre la comunidad, las instituciones y el Estado para el mantenimiento de los espacios públicos.