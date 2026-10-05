Villa La Angostura avanza con un proyecto que podría modificar la conexión entre la localidad y el centro de montaña Cerro Bayo. La iniciativa contempla la construcción de una nueva telecabina con una inversión estimada en 30 millones de dólares, destinada a funcionar durante las cuatro estaciones y ampliar las alternativas turísticas del destino.

La propuesta contempla un medio de elevación completamente nuevo que permitirá conectar directamente el área urbana con la montaña. El objetivo es que el acceso a Cerro Bayo no quede limitado a la temporada de nieve y que pueda utilizarse durante todo el año tanto por visitantes como por residentes.

El proyecto busca que el acceso a la montaña funcione durante los 365 días del año.

Actualmente, Cerro Bayo trabaja en cotizaciones con Doppelmayr y Poma, dos fabricantes internacionales especializados en sistemas de transporte por cable. La tecnología que finalmente se elija, junto con la configuración y las características técnicas de la obra, determinará el monto definitivo de la inversión.

La nueva infraestructura también apunta a generar una oferta turística para primavera, verano y otoño, con propuestas vinculadas al paisaje, la gastronomía, las actividades recreativas y las experiencias de montaña. El proyecto contempla además la posibilidad de sumar espacios comerciales y hotelería en el sector inferior, junto con restaurantes y otros servicios en la montaña.

La telecabina apunta a ampliar la oferta turística de Villa La Angostura más allá de la temporada de nieve.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los gobiernos provincial y municipal y fue incorporada entre las prioridades turísticas de Villa La Angostura. Sin embargo, antes de avanzar hacia la construcción deberá completar evaluaciones ambientales, autorizaciones y distintos estudios técnicos y urbanísticos, incluidos los relacionados con el bosque nativo y la planificación territorial.