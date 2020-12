Pajareritos de todo el país enseñan a pajarear

Convocan a niños y niñas de todo el país a iniciarse en el fabuloso mundo de la observación de aves a través de una charla por zoom en la cual tres “pajareritos avanzados” serán los disertantes encargados de transmitir sus experiencias a los más pequeños con el fin de que generar conciencia ambiental y fomentar la práctica de la ciencia ciudadana que permite, a cualquier individuo, colaborar con la investigación científica a través del registro y puesta en común de sus observaciones, de forma simple e intuitiva.

“La idea de esta iniciativa es que los chicos conozcan el ambiente que los rodea, lo aprendan a querer y a cuidar, y generen conciencia desde pequeños de lo importante que es la preservación de la naturaleza”, asegura Cecilia de Larminat, quien hace 6 años integra el Club de Observación de Aves (COA) de Las Lajas que registra especies que habitan en el centro de la Provincia de Neuquén.

Los disertantes serán Magdalena (13) de Las Lajas (Neuquén), Ema (13) de la localidad Lobería (Provincia de Buenos Aires) y Fabricio (11), de la provincia de Formosa, los tres observadores avanzados que gracias a la virtualidad podrán compartir con otros chicos de todo el país sus experiencias en el entorno natural de cada una de sus provincias.

La convocatoria es para el 14 de diciembre a las 19.30 hs por Zoom y pueden participar niños y niñas a partir de los 7 años, con inscripción previa y totalmente gratuita. Hay tiempo hasta el 12 de diciembre para inscribirse y reservar el cupo. Inscripciones al: coa.loberia@avesargentinas.org.ar o coa.laslajas@avesargentinas.org.ar

Foto: Benteveo. COA Lobería.

Esta es una iniciativa organizada por el COA Las Lajas, junto con el COA Lobería y la licenciada en Turismo y colaboradora del proyecto, Fernanda Gauna, en el marco del proyecto Aves Sin Fronteras, un proyecto de COA Lobería junto con educadores de Chile y Brasil para promover la Educación Ambiental.

En esta segunda charla, las expectativas de los organizadores son enormes, dado que para la charla anterior asistieron 62 chicos de todo el país, y no esperan menos para esta ocasión cuyo leitmotiv es la frase que los integrantes de los OCA tienen de cabecera: "No podemos proteger lo que no amamos y no podemos amar lo que no conocemos" , concluye Cecilia.