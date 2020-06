Océanos vivos

El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha que tiene como fin generar conciencia sobre el cuidado de los mares y océanos, y la importancia que tienen para que la vida en la tierra, sea posible.

Estas inmensas extensiones de agua salada, que cubren un 70% de la superficie de la tierra, no sólo nos conectan a través de sus aguas mediante la navegación; no sólo proveen gran parte del alimento que consume el mundo; no sólo son fuente de insumos para desarrollar industrias como la de los medicamentos. Sus funcionalidades son innumerables y, todas, de vital importancia.

Los océanos regulan el clima de la tierra amortiguando los efectos del calentamiento global. Además, generan oxígeno y absorben una cuarta parte del CO2 que libera el ser humano, reduciendo la cantidad de este gas en la atmósfera.

Los mares también son energía. No sólo porque son una fuente importante de combustibles fósiles (una cuarta parte de todo el petróleo y gas que utiliza el hombre, proviene de fuentes en alta mar); los parques eólicos marinos y la energía de las olas y las mareas también tienen un gran potencial para la generación de energía limpia y renovable, y así reducir la producción de combustibles fósiles.

Con motivo de este día, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, emitió un mensaje en el cual detalló que este año la celebración del Día Mundial de los Océanos tiene como fin poner de relieve cuestiones de género en la relación del ser humano con los océanos.

Guterres también advirtió que: “En los últimos 150 años se han perdido aproximadamente la mitad de los corales vivos. La contaminación por plástico en los océanos se ha multiplicado por diez en los últimos 40 años. Un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. Las zonas muertas —desiertos submarinos donde no prospera la vida debido a la falta de oxígeno— están aumentando rápidamente, tanto en extensión como en número”.

Tanto la ONU como otras organizaciones ambientalistas sostienen que, a pesar de la dramática y frágil situación ambiental del planeta, y a pesar de la insostenible presión que las industrias ejercen sobre los ecosistemas marinos, el ser humano todavía está a tiempo de contrarrestar los efectos de la contaminación y el cambio climático, pero todos concuerdan en que el momento para hacer el cambio de rumbo hacia un Desarrollo Sostenible es, ni más ni menos, que ahora.

La población mundial tiene el desafío de hacer todo lo que esté a su alcance para proteger y preservar este recurso esencial para la vida.