Seis películas filmadas en Patagonia que deberíamos ver

Por Cecilia Ruso, desde Bariloche.

Hay una imagen que los fanáticos del cine han guardado en el anaquel de las "perlitas"; seguramente, los seguidores de la saga de Marvel y conocedores de la geografía de estas tierras, la recordarán.

La escena transcurre en el contexto de un viaje que Magneto (Michael Fassbender) realiza al término de la Segunda Guerra Mundial para encontrar a Sebastián Shaw (Kevin Bacon) un jerarca nazi que había matado a su madre. La película, es X-Men Orígenes (2011), y el actor aparece caminando delante de un fondo patagónico. Sin embargo, el texto que acompaña dice Villa Gessell.

Lejos de un escenario lleno de playas, mar y faro, se ve el lago, las montañas y una locación que, claramente, se ubica en las instalaciones del Hotel Llao Llao.

La película fue un éxito, y la escena que dura sólo unos segundos quedó entre risas, mitos nazis de la región y un sentimiento dolido e irónico bajo el pensamiento de “qué le importa a Hollywood confundir la Costa Atlántica con la Patagonia”.

Escena de X-Men Orígenes, ¿Bariloche o Villa Gesell? versus la foto de la imagen actual de la locación en Hotel Llao Llao (por Marcelo Muñoz).

Tiempo después, los productores locales e internacionales confesaron que prefirieron denominar al lugar como Villa Gesell (antes que Bariloche o La Angostura) por temas de pronunciación, algo más cercano a la terminología sajona y/o germánica.

Esta anécdota es el preámbulo de una larga lista de películas que se han filmado en la zona, aprovechando la vasta naturaleza que la rodea y la posibilidad de contar con escenarios únicos en el mundo.

Con el fin de hacer más amena la cuarentena, que sigue y sigue, les compartimos seis de estas películas, nacionales y extranjeras, para ver, reír, llorar, emocionarse y, sobre todo, reconocer nuestros pagos.

¿Preparamos los pochoclos?

The Renevant (El Renacido)

¿Leonardo Di Caprio en las calles de Tierra del Fuego? ¡Claro que sí! Sucedió en 2015, para la filmación de la película El Renacido, pieza que le valió el primer Óscar como Mejor Actor.

Según se conoce DiCaprio, el director Alejandro González Inárritu y gran parte del staff de "The Revenant”, viajaron a Ushuaia para terminar el filme que había comenzado en Canadá. Cuestiones climáticas y técnicas (en el norte se quedaron sin nieve y en los alrededores de la capital fueguina había de sobra) obligaron a tomar la decisión de viajar hasta el extremo sur del continente americano.

Se trata de una película estadounidense semi-biográfica: En 1823, Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) guía a un grupo de tramperos pertenecientes a Andrew Henry (Domhnall Gleeson) en el territorio septentrional desorganizado de Luisiana, cuando sufren una emboscada por un grupo de indios Arikara. Entre los supervivientes, Hugh, el único hombre que conocía la ruta de regreso, resulta mortalmente herido por el ataque de un oso grizzly. Al ver la enorme dificultad de cargar con un moribundo y, además, en el crudo invierno, Andrew se ve obligado a abandonarlo en el bosque con el hijo indígena de Glass, Hawk (Forrest Goodluck) y dos de sus hombres: el joven Jim Bridger (Will Poulter) y el exmilitar John Fitzgerald (Tom Hardy).

Tráiler: The Revenant

Fuga de la Patagonia (2016)

La película reconstruye las experiencias vividas por el famoso perito Francisco Pascasio Moreno (Pablo Ragoni) en 1879, cuando en plena Patagonia -la película se rodó íntegramente en exteriores de Bariloche- fue perseguido y apresado por quien luego se convirtió en su amigo, el cacique Sayhueque. En determinado momento, Moreno fue hallado culpable de espionaje para el huinca y condenado a muerte. El film sigue el derrotero del mítico científico naturalista mientras huye solo o acompañado en balsa, a caballo o a pie por imponentes ríos, montañas y praderas capturados por el director de fotografía Lucio Bonelli, con el uso de la cámara en mano y mucha steadicam.

Su director, Francisco D'Eufemia contó que “el primer desafío era rastrear las locaciones reales que él había nombrado y llevar el rodaje allí, lo cual no fue tan difícil de encontrar. Pero aparecieron limitaciones de producción, porque hay cuestiones legales para poder llevarlo adelante, como ríos no navegables, por ejemplo. No hay nada trucado, la balsa era de palos, como se ve en la película y pesaba 500 kilos”.

Tráiler: Fuga de la Patagonia.

Diario de Motocicleta (2004)

Diario de Motocicleta es una película biográfica basada en los diarios de viaje del Che Guevara y Alberto Granado, dirigida por Walter Salles y protagonizada por Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna. Fue ganadora del Oscar a la Mejor Canción Original en 2005 por "Al otro lado del río", de Jorge Drexler, junto a 21 premios internacionales más.

Los protagonistas recorren América Latina, más de 10.000 kilómetros, en sólo unos meses, en una antigua motocicleta Norton 500, bautizada La Poderosa. En las primeras escenas, abandonan Buenos Aires en dirección sur, se adentran en la Patagonia, se encaminan a los Andes.

Gran parte de su rodaje fue en Argentina. La película transita en Buenos Aires, Miramar, Villa Gesell, San Martín de los Andes, Lago Frías y otras partes de la Patagonia.

Tráiler: Diarios de Motocicletas

Caballos Salvajes (1995)

José (Héctor Alterio), un viejo anarquista, entra en una financiera y amenaza con suicidarse si no le devuelven el dinero que le hurtaron. El joven empresario Pedro Mendoza (Leonardo Sbaraglia), desbordado ante esa situación, abre todos los cajones de la oficina y le da todo el dinero que encuentra, que resulta ser una fortuna robada por la empresa a sus contribuyentes. Pedro opta por defender al viejo haciendo que éste le apunte a su cabeza y lo lleva a la cochera, donde ambos escapan en el auto deportivo del joven.

Viven durante cuatro días alternativas violentas y solidarias en su huida desesperada por la Patagonia argentina, enlazando una fuerte amistad. En el camino conocen a Ana (Cecilia Dopazo), que termina acompañándolos en su viaje. El desenlace muestra por qué para José era tan importante recuperar ese dinero como para arriesgar la vida por ello.

Algo más de diez semanas de rodaje, seis de ellas en el Sur, se destinaron a la filmación de la película. Las grabaciones comenzaron a finales de 1994 en la Patagonia para luego dar paso a las tomas en Buenos Aires.

Bahía Blanca y localidades como Puerto Madryn, Trelew, Península Valdés, Gaiman, Esquel y otros puntos en la ruta patagónica fueron las locaciones elegidas por el director Marcelo Piñeyro para ilustrar este clásico del cine nacional resumido en el baile y grito de Alterio, “¡La puta! ¡Qué vale la pena estar vivo!”.

Escena: "La puta que vale la pena estar vivo"

Historias Mínimas (2002)

Historias Mínimas es una película argentina dramática de 2002 dirigida por Carlos Sorín y guionada por Pablo Solarz. Fue filmada en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina. La película recibió varios premios nacionales e internacionales.

Varios personajes recorren las carreteras de la Patagonia: Don Justo (Antonio Benedictis) es un comerciante retirado, que recibe noticias de la aparición de su perro (el "Malacara"), el cual "se fue" hace tres años. Su idea de recuperarlo pone a prueba la relación con su hijo.

Roberto (Javier Lombardo) es un comerciante que lleva como obsequio una torta con forma de pelota de fútbol para celebrar el cumpleaños del pequeño Rene, hijo de una ex clienta. Su intención es impresionarla e intentar formar una pareja con ella, pero por el camino comienza a dudar de si René es varón o mujer, y decide redecorarla en una forma neutral.

El tercer personaje es María Flores (Javiera Bravo), una mujer humilde y de clase baja que acaba de recibir un mensaje para participar en un programa-concurso de televisión.

Las historias se entrelazan en medio de sensaciones nostálgicas, emotivas y, por partes, tiernas, reflejando las distancias y la soledad que representan las postales y pobladores de la Patagonia.

Tráiler: Historias Mínimas

Wakolda (2013)

El filme cuenta la historia de un matrimonio que va a instalar una posada en la Patagonia y se vincula con un personaje que resulta ser el médico nazi Joseph Mengele (Àlex Brendemühl), quien está interesado en experimentar con el crecimiento de una hija de la pareja.

La pieza, escrita y dirigida por Lucía Puenzo, está basada en la novela homónima de la directora, se ubica en el verano de 1960 y fue filmada casi íntegramente en Bariloche.

Desconociendo la verdadera identidad del alemán, Enzo (Diego Peretti) y Eva (Natalia Oreiro) lo aceptan como primer huésped de la hostería que poseen, a orillas del Lago Nahuel Huapi. Aunque el extraño personaje les genera a los anfitriones cierto recelo, progresivamente se verán seducidos por sus modos, su distinción, su saber científico y sus ofertas de dinero.

Wakolda, mezcla la ficción con el hecho histórico que ubica, durante mucho tiempo, a Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, en la Patagonia. Empezó a sentir miedo, y luego se escondió en Paraguay, cuando el Mosad capturó en 1961 a Adolf Eichmann, el urdidor de la solución final.

Tráiler: Wakolda