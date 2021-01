Que sólo queden las huellas de nuestros pasos

Anticipando la temporada de verano, en la cual aumenta la afluencia de turistas a los destinos naturales patagónicos, el 13 de diciembre se lanzó la campaña de prevención “Solo Huellas 20/21” que brinda información y recomendaciones sobre diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de visitar los ambientes naturales de la región, cuidando tanto a la naturaleza como a las personas.

Con publicaciones periódicas desde su lanzamiento, y bajo el lema “para que de nuestra visita sólo queden las huellas de nuestros pasos”, la campaña consiste en la difusión de diferentes recomendaciones sobre 8 temáticas específicas, que se deben tener en cuenta cuando se realizan actividades en estos ambientes.

Las recomendaciones y prácticas sugeridas son de fácil aplicación y de máxima relevancia a la hora de cuidar la biodiversidad del entorno y van desde cómo reducir la generación de residuos planificando las salidas y portando bolsas para regresar con los desechos, hasta consideraciones como la prohibición de ingresar a los Parques con mascotas o simples medidas que se pueden tomar para prevenir las enfermedades como el Hantavirus, transmitida por roedores.

Uso responsable del fuego: “Para apagarlo ¿usar tierra? Definitivamente no. El fuego se apaga con mucha agua, y para estar seguros que no quede caliente, se debe acercar la mano a la ceniza y no percibir calor. Si hay miedo de quemarse, entonces se necesita más agua para estar seguros que quedó totalmente apagado”, destaca la campaña.