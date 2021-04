Una mirada sensible como huella existencial

Ailén Herradón es licenciada en artes visuales, directora, productora y fotógrafa. Nació en Las Coloradas un Septiembre del 89, en el corazón de una familia nómada patagónica, más precisamente en “Hueche”, que en lengua mapuche significa “Gente Joven”.

Desde su existencia en Bariloche, trabaja para la creación de proyectos que incluyen una población variable de artistas y no artistas. También es parte de la coordinación de grupos que orbitan en el análisis e investigación de obra fotográfica. Es integrante del espacio Qamkunapah Cine, Organización Libre del Pueblo que promueve acciones para garantizar derechos de niños/as y adolescentes, tomando el cine como medio de expresión.

En su obrar le interesa generar vínculos con quienes co-crea, ya sean colegas o espectadores, y con la obra en sí. Desde su búsqueda personal se ancla en la necesidad de creencias y la construcción de sentido en el universo que habita. Vive el acto fotográfico como un estado natural con el que convive, sintiendo que en los detalles de su vida cotidiana puede encontrar poesía y encanto, como momentos para recordar.

¿Quién estás siendo?

Estoy siendo un duelo conmigo y el mundo que me rodea. La vida es un poco duelear. Nadie sabe dónde va a parar, por momentos creo que el mundo no nos precisa en cierta medida, los que nos precisamos somos nosotras mismas existiendo y significando los días. Y sin dudas la existencia es contradicción y emociones.

¿Cómo te vinculas con las imágenes?

Desde muchos frentes y patios traseros, siento que con los ojos abiertos o cerrados estamos mirando, registrando, y así funcionan los dispositivos que registran imágenes también. Lo naturalizo porque justamente me acompaña todo el tiempo.

¿Qué lugar das a la intuición en tu obrar? ¿Y a la ficción?

¿Cuándo intuimos estamos realmente teniendo corazonadas, como se dice? ¿O estamos haciendo construcciones hipotéticas que son realidad/ficción de nuestra percepción e imaginario al fin y al cabo?.

Todo tiene que ver con todo, y nada tiene que ver con nada. ¿Qué es ficción, y como pasamos a un formato de realidad? Todas son construcciones de sentido sensibles que nos pasan por el cuerpo constantemente y no dejan de ser subjetivas de cómo nos auto percibimos con el contexto que pisamos y nos atraviesa.

¿Qué te importa mirar y fotografiar?

Me gusta mirar a mí alrededor, el contexto que me rodea no pasa desapercibido, estoy mirando la mayor parte del tiempo, nunca pude ser la colgada que no veía algo, aunque lo haya intentado. También me siento observada, siento que ese contexto me mira y ahí entro en charlas que no son exactamente con palabras.

¿Porqué? Porque lo elijo, porque me viene a buscar. Hay que mirar el mundo a los ojos por más que suene a frase berreta, es necesario para entender y darle significados a este paso.

¿Qué cosas no queres dejar de mirar nunca?

Una vez me dijeron que morimos viviendo, no nos entierran, nos siembran y cuando lo hice pensamiento identifiquè que nada es nunca, entonces voy a mirar para siempre.

Pero ahora si pienso en lo que ya he mirado, me gusta mirar a las personas ancianas, cuando las observo me generan música y aire en mi cabeza, algo parecido me pasa con algunos animales, hay mucha sabiduría en algunos cuerpos, en todos.

¿Qué le da la fotografía a tu vida?

Esta pregunta aunque la haya querido responder en varias ocasiones, extrañamente no sé qué responder.

¿Qué deseas que las imágenes le den al mundo?

Que rompan cocos, y a la velocidad de la luz generen sensibilidad y preguntas contradictorias ó sin respuesta para saber que a veces no hay respuestas y mucho se trata de preguntarnos y debatir con lo que vemos.

¿Qué tanto te escapas de lo “real” para crear? ¿Cómo se vinculan la imagen y el imaginario en tus fotografías?

No le escapo mucho cuando llega el momento de materializarlo. Si tengo una pre etapa creativa bastante imaginativa y de fantasía, pero siempre termino siendo una piba de barrio pérdida en el contexto más próximo y terrenal, soy muy tierra, mis pies siempre andan caminando el piso.

¿Cómo imaginas el futuro de las imágenes? ¿Y el de la comunidad fotográfica?

Explosivo e infinito, todos creando y siendo parte de una pileta rebalsada, llena de imágenes viejas pero sin polvo y nuevas sin brillo, porque todo termina siendo muy atemporal por más que el tiempo pase.

Se vienen tiempos donde cada quien estará creando desde los territorios con los cuales convive, y esto es algo que siempre estuvo, solo que la matriz de pensamiento capitalista a veces te confunde y terminas creyendo que hay que llegar a algún lugar mejor o más lejano en el que estas siendo hoy ó habitando y eso a muchas cabezas las puede destruir. El avance tecnológico que estamos atravesando hace unos cuantos años se va a ir yendo, y la información y deseos que trajo y qué creó, como no son los que necesitamos para comunicarnos también van a cambiar.

No sé cuánto me he preguntado por la comunidad fotográfica, no sé bien que podría decir. Soy bastante solitaria, aunque me rodee de espacios comunitarios y tenga muchas amigas.

Podría decir que a veces creo que la autoría, sectoriza, privatiza, crea dueños y alimenta egos; y que probablemente es un espacio a trabajar para no caer en incongruencias de discursos. Y podría decir también que el futuro siempre estará en hacer circular la empatía y el amor honesto y el aporte ó colaboración desinteresada hacía una misma y por el otro y otra sin esperar algo a cambio, algo que no es sencillo sin dudas.