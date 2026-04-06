La misión Artemis II, que lleva la nave espacial Orion con cuatro astronautas a bordo, realizó una maniobra clave para corregir su trayectoria y asegurar el rumbo hacia la Luna. La maniobra, ejecutada desde Houston, comenzó a las 23:03 hora del este de Estados Unidos (00:03 en Argentina) y tuvo una duración de 17,5 segundos.

Tras la corrección, la tripulación integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y el astronauta canadiense Jeremy Hansen, entró en un periodo de descanso a las 2:20 de la madrugada y se espera que despierten a las 10:50 (11:50 en Argentina) para iniciar el sexto día de vuelo.

Los astronautas continúan su trayectoria para realizar el sobrevuelo lunar previsto para este lunes, momento en que la gravedad de la Luna pasará a ser la fuerza predominante que guiará el movimiento de Orion. A las 00:41 de este lunes, la nave ingresó a la esfera de influencia lunar.

Durante las horas previas, la tripulación completó una serie de pruebas con sus trajes espaciales, que incluyen presurización, detección de fugas, simulaciones de acceso a los asientos, y evaluaciones de movilidad, así como la capacidad para alimentarse y beber. Estos trajes son esenciales para proteger a los astronautas en fases dinámicas del vuelo y en caso de despresurización, además de brindar soporte vital tras el amerizaje.

Agenda del sobrevuelo lunar

Entre las actividades destacadas para este lunes se encuentran:

13:00: Inicio de la cobertura oficial de la NASA sobre el sobrevuelo lunar.

13:56: La tripulación superará el récord de la mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra, establecido por la misión Apolo 13 en 1970.

14:10: Declaraciones en audio de la tripulación respecto al récord batido por Apolo 13.

14:15: Configuración de la cabina de Orion para las operaciones de sobrevuelo.

14:45: Comienzo de la observación lunar.

18:44: Se prevé una pérdida de comunicaciones de aproximadamente 40 minutos cuando la nave pase a la parte posterior de la Luna.

19:02: Máximo acercamiento a la Luna, a 6.530 kilómetros.

19:07: Orion alcanzará su máxima distancia desde la Tierra, con 252.757 millas (unos 406.800 kilómetros).

(unos 406.800 kilómetros). 19:25: El amanecer terrestre permitirá la reaparición de la Tierra desde el borde opuesto de la Luna y se restablecerán las comunicaciones.

20:35-21:32: Eclipse solar visto desde la nave, con el Sol pasando detrás de la Luna.

21:20: Finalización de la observación lunar.

Estos hitos marcan un avance significativo en la exploración lunar tripulada, con la misión Artemis II buscando sentar las bases para futuras expediciones y el regreso humano sostenido a la Luna.