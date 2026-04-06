El 6 de abril, Bitcoin se negocia a US$69.961, equivalente a ARS $102.913.500, registrando una variación positiva del 4,04% en las últimas 24 horas y un incremento del 3,51% respecto a la semana anterior. La capitalización de mercado de esta criptomoneda alcanza los US$1,39 billones, reafirmando su liderazgo en el sector.

Ethereum, la segunda criptomoneda más importante, opera a US$2.158,44 (ARS $3.175.063), con un aumento diario del 5,17%. Entre las altcoins destacadas, BNB se ubica en US$609,08 (ARS $895.956), Cardano en US$0,26 (ARS $381,06) y Solana en US$83,02 (ARS $122.122), con variaciones en las últimas 24 horas de 2,23%, 6,85% y 3,37% respectivamente.

El valor total del mercado de criptomonedas supera los US$2,3 billones, con una variación diaria del 3,41% y un volumen operado en 24 horas que alcanza los US$66.400 millones. Estos datos reflejan una dinámica creciente y activa en el ecosistema cripto global.

Las criptomonedas son activos digitales que funcionan sobre redes descentralizadas basadas en tecnología blockchain, lo que permite registrar transacciones sin intermediarios. Se componen de códigos o contratos inteligentes que representan valor dentro de una red distribuida y pueden utilizarse para pagos, ahorro, inversión o aplicaciones descentralizadas.

Los Bitcoin la primogénita creación

Bitcoin fue la primera criptomoneda creada, con una oferta limitada a 21 millones de unidades, característica que contribuye a su valoración. Es considerado por algunos inversores como un “oro digital” y un activo de resguardo.

En el segmento de stablecoins, que son monedas digitales diseñadas para reducir la volatilidad al estar vinculadas a activos estables como el dólar, destacan USDT y USDC. Estas permiten transferencias rápidas, pagos internacionales y protección contra la inflación. En Estados Unidos, 161 millones de personas poseen stablecoins.

En Argentina, ya está disponible una stablecoin vinculada 1:1 al peso argentino, llamada wARS. Esta facilita pagos y transacciones las 24 horas, los 7 días de la semana, sobre redes como Ethereum, Base o World Chain, eliminando la necesidad de intermediarios bancarios y permitiendo operaciones instantáneas.

El mercado global de criptomonedas atraviesa una etapa de mayor adopción y profesionalización, aunque enfrenta ajustes y correcciones. Las salidas netas de fondos institucionales, especialmente desde ETFs de bitcoin en Estados Unidos, junto con la volatilidad en derivados, generan movimientos bruscos en los precios de los principales activos.

Además, el contexto macroeconómico internacional influye en el apetito por el riesgo y en la rotación hacia activos tradicionales, provocando jornadas con alta volatilidad y volumen. Este comportamiento es típico de un mercado que alterna entre ciclos de expansión e incertidumbre, mientras intenta consolidarse dentro del sistema financiero global.