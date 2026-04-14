El precio de Bitcoin registró una subida superior al 6% el 13 de abril de 2026, acercándose a la marca de los 75.000 dólares después de varios días de cotización estable dentro de un rango limitado. Esta escalada representa el movimiento intradía más fuerte en semanas, impulsada principalmente por la liquidación acelerada de posiciones cortas y un contexto técnico y macroeconómico complejo.

En la semana previa, Bitcoin había descendido hacia los 70.000 dólares tras el fracaso de las negociaciones diplomáticas y el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz, que provocó un aumento en los precios del petróleo y afectó negativamente a los activos de riesgo. Este escenario se mantiene con precios del crudo por encima de 100 dólares por barril y una menor expectativa de recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal debido a la persistencia de la inflación.

La resistencia de la criptomoneda

A pesar de estos desafíos, Bitcoin mostró una notable resistencia, manteniéndose por encima de los 70.000 dólares durante la mayor parte de la semana. El repunte del 13 de abril se originó con el activo rondando esa cifra, para luego dispararse hacia el cierre de la jornada. Analistas señalaron que un cúmulo significativo de posiciones cortas apalancadas entre los 72.000 y 73.500 dólares creó una presión alcista que, al romperse la resistencia, aceleró la liquidación de estos cortos y potenció la suba.

Este movimiento se produjo en paralelo al hito alcanzado por el programa at-the-market (ATM) de Strategy, cuyo volumen de negociación en acciones preferidas superó los 1.000 millones de dólares en un solo día, todo por encima del valor nominal de 100 dólares que habilita la emisión de nuevas acciones. Esto permitió que la compañía operara a plena capacidad durante la sesión.

Según estimaciones del tracker Bitcoin for Corporations, el volumen generó aproximadamente 796 millones de dólares en ingresos en esa jornada, lo que financió la compra potencial de cerca de 10.834 BTC a un precio promedio cercano a los 73.400 dólares. Esta cifra equivale a más de 24 veces la oferta diaria de Bitcoin recién extraído tras el último halving.

La fuerte escalada se enmarca en una semana en la que Strategy confirmó ingresos netos por ventas ATM de 1.001 millones de dólares durante el período del 6 al 12 de abril, según un informe reciente presentado ante la SEC. En esos días, la firma adquirió 13.927 BTC a un precio medio de 71.902 dólares. La tasa de captura de la empresa —el porcentaje del volumen elegible convertido en ingresos— aumentó al 81%, frente al 45% registrado a comienzos de marzo, reflejando una ejecución más agresiva y una demanda sólida en el mercado.

Bitcoin se acerca a 75.000 dólares tras liquidaciones de cortos y récord en volumen

Las últimas semanas evidencian una aceleración clara, con múltiples períodos de negociaciones millonarias y una creciente eficiencia en el despliegue de capital. Solo el lunes representó cerca del 80% de los ingresos totales de la semana anterior, posicionando la actual como la más grande en la historia del programa.

Actualmente, Strategy posee aproximadamente 780.897 BTC, adquiridos a un costo total cercano a los 59.000 millones de dólares. El programa STRC ATM ha generado ya más de 3.500 millones de dólares en ingresos, consolidando a la compañía como el mayor tenedor corporativo de Bitcoin y evidenciando la continuidad en su estrategia de acumulación.