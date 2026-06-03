BMW está a punto de dar un paso sin precedentes en la industria automotriz europea al incorporar robots humanoides en sus procesos de fabricación. La empresa alemana confirmó que dos unidades del robot Aeon, desarrollados por Hexagon Robotics, comenzarán a operar en la planta de Leipzig desde el verano europeo tras concluir una fase de pruebas.

Este movimiento representa un avance trascendental en la transformación tecnológica del sector automotor, según Michael Nikolaides, responsable de gestión de procesos y digitalización en BMW, quien aseguró que “este será el futuro de la producción automotriz”.

BMW incorporará robots humanoides en su producción de autos en Europa a partir del verano

Si bien la industria utiliza sistemas automatizados y brazos robóticos desde hace décadas, la novedad radica en la adopción de robots con forma y capacidades similares a las humanas, lo que les permite integrarse sin necesidad de modificar la infraestructura diseñada para trabajadores.

“Si tenés una forma humanoide, podés colocarla prácticamente en cualquier puesto de trabajo donde hoy trabaja un humano, porque tiene el mismo tamaño y las mismas capacidades”, explicó Nikolaides, destacando la ventaja de esta compatibilidad con las líneas de producción actuales.

Este cambio también responde a razones económicas, ya que el costo de los robots ha disminuido y resulta más rentable adaptar las máquinas a los entornos existentes que rediseñar completamente las fábricas. Bill Ray, vicepresidente senior de Gartner, señaló que “antes, cuando un robot costaba millones, reorganizabas la fábrica a su alrededor. Hoy, la idea es integrarlo a la forma actual de trabajo”.

BMW incorporará robots humanoides en su producción de autos en Europa a partir del verano

Características físicas y aptitudinales del robot con movimientos humanos de esta fábrica

El robot Aeon mide 1,65 metros, pesa 60 kilos y está diseñado para replicar movimientos humanos con una velocidad máxima de 2,4 metros por segundo. Puede transportar hasta 15 kilos en períodos cortos y 8 kilos de manera continua, gracias a sus 21 sensores que incluyen cámaras, radar, micrófonos y sensores de fuerza y torque. Esto le permite identificar objetos, interactuar con el entorno y realizar tareas complejas.

BMW entrenó estos robots utilizando una combinación de inteligencia artificial, simulación virtual y aprendizaje por observación. Parte del entrenamiento se desarrolló en un “gemelo digital” de la fábrica creado con tecnología Nvidia, donde los robots practicaron miles de veces para optimizar sus movimientos mediante aprendizaje por refuerzo.

Además, Hexagon Robotics incorporó sensores en operadores humanos para registrar sus movimientos y enseñar a los robots a realizar acciones específicas, como manipular piezas y componentes. Según Arnaud Robert, presidente de la división de robótica de Hexagon, “la mejor traducción entre humano y robot ocurre cuando profesor y alumno tienen la misma forma física”.

La empresa proyecta que en uno o dos años los robots podrán adquirir nuevas habilidades simplemente observando a los trabajadores, lo que abriría un escenario revolucionario para la industria. Bill Ray anticipa que en tres a cinco años estas máquinas serán capaces de seguir instrucciones verbales simples y ejecutar tareas de forma autónoma en fábricas y centros logísticos.

Un desafío técnico actual es la autonomía energética, ya que el Aeon puede operar alrededor de tres horas antes de requerir recarga. Para superar esta limitación, se desarrolló un sistema que permite al robot cambiar su batería en aproximadamente tres minutos, incluyendo el desplazamiento hasta la estación de carga, asegurando así una operación continua.