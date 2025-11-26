La búsqueda de Carlos Ancapichun, el cuidador de la residencia de los reyes de Holanda en Villa La Angostura, continúa con el uso de tecnología avanzada en un esfuerzo por encontrar al hombre de 76 años, quien desapareció el pasado 13 de junio tras cruzar a Chile para realizar un trámite rutinario.

En el último operativo, realizado el fin de semana pasado, se utilizó un par de robots submarinos y equipos especializados en un intento por rastrear las aguas de la Laguna del Toro, ubicada cerca del centro de esquí Antillanca, en Chile, el último lugar donde Ancapichun fue visto con vida.

Marisol Coronado, esposa de Ancapichun, detalló el procedimiento llevado a cabo durante la operación de búsqueda. Junto a buzos especializados, rescatistas locales de Villa La Angostura y Bomberos de Chile, los robots submarinos fueron desplegados en el área para explorar el fondo de la laguna, un punto clave de la investigación. "El movimiento de las hélices de los robots levantaba sedimento, y las algas se enredaban, lo que complicó parte de la búsqueda. A pesar de esto, todavía quedan sectores por revisar y vamos a volver", expresó Marisol, visiblemente decidida. "No voy a detenerme, es mi esposo, y quiero darle la sepultura que él se merece", añadió.

El operativo se centró en la Laguna del Toro, que se encuentra cerca del punto donde Carlos fue visto por última vez, en una visita que realizó a Entre Lagos, Chile, para renovar su certificado de supervivencia y visitar a parte de su familia. Sin embargo, el viaje a Chile se convirtió en una tragedia cuando Ancapichun desapareció sin dejar rastro. Según Marisol, la familia de su esposo reportó que pasaron tiempo juntos tomando mate, pero nunca lo vieron salir de la casa donde se encontraba. "Carlos fue a ver a su hermano, a su medio hermano, pero nunca más lo vieron. Ellos dijeron que estuvieron tomando mate, pero nunca lo vieron salir. Como siempre dije, se perdió en esa casa, y solo ellos saben dónde está", relató con angustia.

Marisol Coronado también expresó que desde el primer momento detectó inconsistencias en los relatos de los familiares de su esposo, lo que la llevó a sospechar que algo más podría estar ocurriendo. "Si le preguntabas al mayor, al mediano, al más chico, sobrino, hermano, nieto, todos decían exactamente lo mismo, sin equivocarse en una tilde. Eso ya te marca que algo estaba planificado", afirmó.

Además, Coronado recordó que la búsqueda en la zona no es nueva; los operativos anteriores se habían visto interrumpidos por las malas condiciones climáticas que dificultaban el acceso y la visibilidad. Sin embargo, la mejora del clima permitió reanudar los esfuerzos con más tecnología y recursos, incluidos los robots submarinos, que fueron fundamentales para explorar áreas del agua que de otro modo no habrían podido ser inspeccionadas. A pesar de las dificultades técnicas, los rescatistas continúan trabajando con la esperanza de encontrar alguna pista que permita dar con el paradero de Ancapichun.

En su diálogo con el noticiero Angostura Digital Televisión, Marisol detalló los desafíos adicionales que enfrenta, incluida la necesidad de protección personal debido a amenazas que ha recibido. "He sido amenazada varias veces", dijo, lo que la llevó a solicitar apoyo adicional a la Fiscalía y a Carabineros de Chile para garantizar su seguridad durante la búsqueda. "Pido que nos sigan ayudando desde Chile y que Carabineros continúe brindándome custodia. No me voy a detener", aseguró con firmeza.

Carlos Ancapichun era el cuidador de la casa de la reina Máxima Zorreguieta, en Villa La Angostura.

A pesar de los obstáculos, Marisol expresó su compromiso de no abandonar la búsqueda de su esposo. "Vamos a seguir. Quiero terminar con este tema. Quiero encontrarlo", afirmó. Además, agradeció el apoyo constante de los rescatistas locales, como Ricardo Has y su grupo, quienes han estado disponibles para colaborar desde el inicio de la búsqueda.

"A veces no es fácil siendo mujer poder avanzar en estos temas, pero me siento acompañada y sé que vamos a poder encontrar el cuerpo de Carlos y así darle sepultura", añadió.