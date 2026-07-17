El 17 de julio se conmemora el Día Mundial del Emoji, una fecha dedicada a reconocer la importancia de estos símbolos en la comunicación digital cotidiana tanto en Argentina como en el resto del mundo. En 2026, esta celebración llega a su decimotercera edición, en un contexto en el que existen más de tres mil emojis disponibles para expresar emociones, ideas y mensajes en distintas plataformas.

La elección del 17 de julio tiene un origen particular: el emoji de calendario, presente en la mayoría de los sistemas operativos, muestra precisamente esa fecha. Jeremy Burge, creador de Emojipedia, estableció este día como el oficial para celebrar el fenómeno global en 2014.

Antecedentes de la creación de este día

El antecedente de esta fecha se remonta a una presentación en la Macworld Expo de 2002, que años después inspiró la creación de este día especial para los emojis. Desde entonces, usuarios, empresas y plataformas digitales participan activamente con publicaciones, actividades y lanzamientos de nuevos diseños, además de la entrega anual del World Emoji Awards, que reconoce las tendencias más destacadas en el uso de estos íconos.

El 17 de julio se celebra el Día Mundial del Emoji, un ícono clave en la comunicación digital

Si bien los emojis no constituyen un idioma propio, funcionan como un recurso visual fundamental para transmitir tono, intención y emociones en la comunicación digital. Su interpretación puede variar según la generación, el contexto, el país o la plataforma, lo que genera una diversidad de significados para un mismo símbolo.

Respecto a los emojis más utilizados a nivel global, las mediciones indican que la cara con lágrimas de alegría y el corazón rojo son los predominantes. En general, las caras y corazones predominan en conversaciones personales, mientras que los símbolos funcionales tienen mayor presencia en comunicaciones comerciales e informativas.

Este Día Mundial del Emoji ofrece una oportunidad para observar cómo estas pequeñas imágenes se integraron profundamente a la manera en que millones de personas se comunican diariamente, reflejando una evolución constante en el lenguaje digital.