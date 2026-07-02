La inteligencia artificial (IA) se posiciona como un elemento fundamental en la transformación de la gestión de activos y patrimonios a nivel global. Un reciente informe titulado “The AI-powered investment firm”, elaborado por Grant Thornton junto con la firma analítica ThoughtLab, indica que el 73% de los altos ejecutivos del sector financiero considera que la IA es crítica para el éxito y la supervivencia futura de sus organizaciones.

Este estudio, basado en una encuesta a 500 líderes en los principales mercados de inversión, destaca que la IA ha dejado de ser una herramienta experimental para convertirse en un motor estratégico que impacta en todas las áreas, desde las operaciones internas hasta la interacción con los clientes. Sin embargo, la adopción completa enfrenta obstáculos significativos, especialmente en mercados emergentes como América Latina.

Aplicación de IA en casi todos los aspectos y prácticas en estructuras operativas

En cuanto a la aplicación práctica, las entidades financieras están integrando soluciones de inteligencia artificial en sus estructuras operativas, abarcando el front, middle y back office. A pesar de que el 77% de las empresas cuenta con una estrategia clara y una hoja de ruta para IA, los resultados económicos son mixtos: el 66% reporta retornos moderados y un 12% no observa ganancias o registra pérdidas debido a la complejidad en la implementación.

En la región, los principales desafíos son culturales y tecnológicos. Más de la mitad de los encuestados señala que la lentitud en las culturas organizacionales y el acceso limitado a datos de calidad son los mayores frenos. Cerca del 50% de las firmas carece de procesos básicos para limpiar, normalizar y etiquetar datos internos, una problemática especialmente relevante en Argentina y Sudamérica.

Al respecto, Cristian Bertone, Socio de BRS – Financial Services e IT Advisory de Grant Thornton Argentina, afirmó: “En Argentina y Sudamérica, el sector financiero posee una enorme agilidad para adoptar tendencias, pero nos topamos con una marcada fragmentación tecnológica y una deuda histórica en la infraestructura de datos robusta. La IA no hace milagros sobre datos desorganizados; por eso, el principal desafío para las gestoras de activos locales no es comprar la última herramienta del mercado, sino sanear y normalizar sus fuentes de información”.

Además, Bertone agregó: “Aquellas firmas que logren superar la brecha informática y estructuren marcos sólidos de gobernanza y cumplimiento serán las que verdaderamente transformen sus costos operativos y ganen la confianza del inversor en esta nueva era agentiva”.

El 73% de líderes financieros considera la inteligencia artificial clave para el futuro de la gestión de activos

El informe también pone el foco en la llegada de la IA agentiva, que consiste en sistemas autónomos capaces de ejecutar tareas complejas de punta a punta. Actualmente, menos del 10% de las firmas la utiliza, pero un 18% planea incorporarla en sus procesos en los próximos tres años.

Para maximizar el impacto de la IA, ThoughtLab identificó cinco prácticas que caracterizan a las firmas líderes en el sector. Entre ellas, destaca que la evolución hacia procesos autónomos no busca reemplazar al factor humano, sino potenciar las capacidades de los asesores, liberándolos de tareas rutinarias para enfocarse en el valor estratégico y el vínculo empático con los clientes.