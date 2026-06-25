La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una herramienta clave en la organización de viajes a nivel global y especialmente en Sudamérica. Estudios recientes indican que entre el 41% y el 54% de los viajeros ya recurren a sistemas basados en IA para diseñar sus itinerarios, elegir destinos y reservar vuelos.

Este fenómeno tecnológico deja de ser exclusivo de los jóvenes: aunque los millennials y la Generación Z lideran su adopción, la Generación Boomer experimenta un aumento sorprendente, con un crecimiento superior al 190% en el uso de estas soluciones durante 2025. Así, la inteligencia artificial se transforma en una herramienta transversal, utilizada por personas de todas las edades.

Rapidez, autenticidad y accesibilidad factores que hacen de la IA un beneficio clave

Los viajeros buscan en la IA principalmente cuatro beneficios clave: personalización de recomendaciones según intereses y presupuesto, rapidez para evitar la sobrecarga informativa, autenticidad en experiencias menos masificadas y accesibilidad para facilitar su uso a cualquier edad.

El impacto de esta tecnología también alcanza a la industria turística. Más del 50% de los hoteles considera que la IA remodelará la forma de atraer clientes, mientras que las reservas de vuelos, hospedajes y paquetes turísticos se automatizan progresivamente. Además, la experiencia del cliente mejora con recomendaciones en tiempo real basadas en el comportamiento digital.

No obstante, existen desafíos importantes. Solo un 2% de los viajeros confía plenamente en que la IA pueda gestionar reservas sin supervisión humana. La preocupación por el fraude digital y la fragmentación tecnológica dentro de empresas tradicionales representan obstáculos que el sector debe superar para consolidar esta tendencia.

La inteligencia artificial revoluciona la planificación de viajes en Sudamérica y el mundo

La inteligencia artificial se ha convertido en el nuevo "agente de viajes" global. Lo que antes demandaba horas de búsqueda en portales y foros, ahora se resuelve en segundos gracias a algoritmos que sugieren destinos, calculan presupuestos y recomiendan experiencias locales, como la gastronomía típica. Así, el turismo se reinventa, fusionando tradiciones como las fiestas de San Juan en Paraguay con innovaciones digitales que iluminan nuevos caminos de forma humana y conectada.