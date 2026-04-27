Aruba, ubicada en el Caribe cerca de la costa venezolana, se destaca por sus playas de arena blanca y aguas turquesas poco profundas, ideales para nadar y practicar snorkel en un entorno relajado.

El clima de la isla es agradable durante la mayor parte del año gracias a los vientos alisios que regulan las temperaturas, ofreciendo un equilibrio perfecto entre descanso y actividades para los turistas.

Playas, gastronomía y arquitectura de primera línea

La capital, Oranjestad, combina la belleza de la arquitectura colonial holandesa con calles coloridas. Durante el día predomina la tranquilidad, mientras que por la noche la ciudad se transforma con una animada vida nocturna.

Paquete a Aruba desde Buenos Aires: 7 noches con pasajes y traslados incluidos

Para quienes desean conocer este destino, existe un paquete de viaje desde Buenos Aires que incluye pasajes aéreos ida y vuelta, traslados, siete noches de alojamiento, asistencia al viajero y seguro de cancelación para pasajeros hasta 70 años.

Hay paquetes que arrancan desde US$1.910 por persona en base doble, una opción competitiva en el mercado caribeño considerando la cantidad de servicios incluidos y la duración del viaje.