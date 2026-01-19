Cada Día del Trabajador Cervecero pone en primer plano a quienes producen cerveza artesanal a escala regional. En ese marco, Sebastián Badilla, uno de los responsables de Mutisia, compartió el recorrido de la cervecería neuquina, que este año cumple ocho años de actividad y se consolidó dentro del circuito local.

La fecha funcionó como disparador para repasar no solo el presente de la marca, sino también el proceso de trabajo, aprendizaje y crecimiento detrás de cada estilo que llega al público.

De la cocina familiar a una fábrica habilitada

Mutisia comenzó alrededor de 2017, cuando Badilla y un socio elaboraban cerveza como pasatiempo. Durante más de un año, cada fin de semana producían un estilo distinto, estudiando recetas y técnicas antes de cada cocción. El nombre proviene de la flor provincial de Neuquén, una enredadera que crece en condiciones climáticas extremas de la cordillera patagónica. La elección apunta a reforzar una identidad regional, accesible y ligada al territorio.

Ese proceso derivó en una decisión clave: profesionalizar el proyecto. Alquilaron una casa, la adaptaron a las normativas municipales y montaron una fábrica habilitada. Luego llegó un nuevo desafío: la comercialización, un aspecto que implicó aprender sobre ventas, distribución y vínculo con el público.

Aprender del error y crecer en equipo

Badilla destacó que el camino emprendedor estuvo marcado por decisiones acertadas y errores que funcionaron como aprendizaje. En ese recorrido, el trabajo en equipo y la pasión por el oficio fueron centrales para sostener el proyecto en el tiempo.

La comunidad cervecera como sostén

Uno de los pilares del crecimiento de Mutisia fue la comunidad cervecera, caracterizada por el intercambio permanente entre productores. Festivales, cocciones colaborativas y encuentros regionales permitieron compartir conocimientos técnicos, proveedores y experiencias de gestión.

La cerveza más elegida y los hábitos urbanos

“La Veredita”, una American IPA referente

Dentro de la producción de Mutisia, la cerveza más vendida es “La Veredita”, una American IPA. El nombre remite a una costumbre urbana cada vez más extendida en Neuquén: compartir una cerveza al aire libre, en la vereda, como parte de la vida cotidiana.

Tendencias globales: cerveza sin alcohol

En línea con los cambios en el consumo, Badilla confirmó que la cervecería trabaja en el desarrollo de una cerveza sin alcohol. La iniciativa responde a una tendencia mundial hacia bebidas con graduación cero y busca ampliar la oferta sin abandonar la identidad artesanal.

Punto de venta y próximos pasos

La cervecería cuenta con un local propio frente a la fábrica, ubicado en Mitre 1174, que funciona como espacio de venta y encuentro. Según explicó Badilla, el lugar alcanzó su capacidad máxima, por lo que evalúan abrir un nuevo punto de venta más amplio, manteniendo el actual.

Eventos, cultura y vida social

Mutisia también se consolidó como espacio cultural. Allí nació el “Comité”, un grupo que se reúne semanalmente y que incluso inspiró un cuento presentado en un certamen literario en España. Además, la cervecería impulsa eventos propios como el Mutifest, que combina música, gastronomía y cerveza artesanal.

La entrevista completa: