A pocos días de que comiencen oficialmente las vacaciones de verano, un número creciente de españoles busca destinos dentro del país que ofrezcan paisajes cautivadores, tranquilidad y una gastronomía destacada. En lugar de elegir las grandes ciudades o playas más concurridas, muchos viajeros optan por pueblos con identidad propia y menos masificados.

Entre estas alternativas, Altea, un pueblo ubicado en la provincia de Alicante, fue elegido recientemente por National Geographic, como el más bonito de España. Este reconocimiento se debe a su característico conjunto de viviendas blancas, sus panorámicas frente al mar Mediterráneo y un ambiente bohemio que atrae a quienes prefieren un verano diferente, más cercano a la autenticidad y alejado del bullicio.

Belleza natural y conservación y preservación de raíces culturales

La elección de Altea destaca no solo por su belleza natural, sino también por el compromiso de su comunidad en preservar las raíces culturales del lugar. Su casco histórico, coronado por la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, es uno de los rincones más emblemáticos y fotografiados de la Comunidad Valenciana.

Por las mañanas, el sonido de las gaviotas y la vista de barcos en el puerto recuerdan su pasado como pueblo de pescadores y labradores. En la calle del Sol, todavía se percibe la esencia marinera en las casas blancas adornadas con geranios, jazmines y buganvillas. Sus calles estrechas y empedradas mantienen la estética tradicional mediterránea, especialmente en el barrio de El Fornet.

Además de su belleza, Altea es un refugio para artistas, músicos y artesanos desde hace décadas. Sus galerías, talleres y ferias al aire libre le otorgan una vitalidad cultural que combina historia, paisaje y arte. La calle Major conduce a la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, cuya escalinata y dos cúpulas de tejas azules vidriadas dominan la vista del pueblo. Desde allí pueden apreciarse las sierras de Aitana, Bèrnia y Puigcampana, así como la Punta de l’Albir, el Morró de Toix y el Peñón de Ifach hacia el mar.

Este destino ofrece actividades para todos los gustos y su tamaño permite explorarlo a pie con calma, descubriendo cada rincón con tranquilidad. Su accesibilidad es otro punto fuerte: desde Valencia, el viaje en automóvil por la AP-7 dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos, y también es posible llegar en tren con transbordo en Alicante.

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Desde Barcelona, existen vuelos directos a Alicante y trenes de larga distancia, con un recorrido en coche de unas 5 horas. Desde Madrid, el AVE hasta Alicante tarda alrededor de 2 horas y media, y luego se puede continuar en tren de cercanías o coche hasta Altea, completando un trayecto total de entre 4 y 5 horas.

La cercanía al aeropuerto de Alicante-Elche facilita aún más la visita a este encantador pueblo, que se ha consolidado como una de las mejores opciones para quienes buscan un verano distinto en España, lleno de cultura, historia y belleza natural.