“La Fiesta del Chef es mucho más que gastronomía: es cultura, turismo y desarrollo”

Con una edición histórica en Villa Pehuenia, comenzó la Fiesta Nacional del Chef Patagónico. El presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet, destacó el evento como motor cultural, gastronómico y turístico para posicionar a la provincia a nivel nacional e internacional.

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico 2026 va por su segunda jornada y lo hace con un condimento especial: celebra sus 20 años consolidándose como uno de los encuentros gastronómicos más importantes del país. Desde las primeras horas, Villa Pehuenia volvió a encender sus fuegos y a reunir a chefs, productores y visitantes en torno a la identidad culinaria de la región.

Fernández Capiet, celebró el inicio del festival y puso en valor su impacto: "La Fiesta del Chef es mucho más que gastronomía: es cultura, es turismo y es desarrollo. Se ha consolidado como un motor clave para posicionar a Neuquén como destino gastronómico a nivel nacional", expresó.

Durante la primera jornada, las cocinas abiertas, las clases magistrales y el patio gastronómico marcaron el pulso de un evento que reúne a referentes patagónicos y a cocineros de distintos puntos del país y de Chile. En ese marco, Capiet subrayó el carácter federal del encuentro: "Cada plato cuenta una historia y cada ingrediente refleja el territorio", remarcó, destacando la diversidad y riqueza de la propuesta.

Uno de los momentos destacados fue el reconocimiento al sommelier Sergio Landoni por su aporte a la difusión del vino regional y su mirada sobre esta bebida como expresión cultural del territorio.

Con dos décadas de historia, la Fiesta del Chef Patagónico no solo pone en valor los sabores locales, sino que también reafirma el perfil turístico de la provincia. Según Capiet, esta edición especial demuestra que Neuquén “se muestra al país y al mundo a través de sus sabores”, combinando tradición, innovación y desarrollo económico.

La celebración continúa en Villa Pehuenia con una agenda cargada de propuestas que invitan a descubrir la gastronomía patagónica en su máxima expresión