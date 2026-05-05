El Parque Nacional Quebrada del Condorito, ubicado en la provincia de Córdoba, reabrió sus principales recorridos turísticos a partir del viernes 1 de mayo, después del incendio que afectó la zona en octubre de 2025. Esta reapertura permite que visitantes y turistas vuelvan a disfrutar de sus paisajes naturales y la observación de cóndores.

Según la Disposición N.º 61/2026, los circuitos Balcón Norte y Balcón Sur están habilitados nuevamente, con un horario de atención de 9 a 18 horas. El acceso es libre y gratuito, aunque se solicita a los visitantes realizar un registro obligatorio, que puede completarse antes de la visita a través del sitio oficial o al ingresar escaneando un código QR.

Recomendaciones desde la administración del parque

La administración del parque recomienda a quienes planean recorrer el Balcón Norte ingresar antes de las 11:00 horas, para asegurar tiempo suficiente y disfrutar la experiencia con tranquilidad y seguridad. Por su parte, el acceso al Balcón Sur seguirá realizándose exclusivamente con guías autorizados por la Administración de Parques Nacionales, respetando las normas vigentes para esa área.

Además, permanece habilitado el ingreso por dos puertas ubicadas en el sector Oeste del parque, que conducen a las áreas recreativas y zonas de pesca en la Seccional La Trinidad / Paso de las Piedras, manteniendo la modalidad histórica de acceso.

Esta reapertura representa un avance significativo para restablecer el uso público del parque, en paralelo con las continuas labores de conservación, restauración ambiental y manejo sostenible del área protegida. La medida busca equilibrar el disfrute turístico con la protección del entorno natural.

Con la habilitación de estos circuitos, el Parque Nacional Quebrada del Condorito vuelve a ser un destino clave para quienes desean contemplar la riqueza natural de las sierras cordobesas y observar los majestuosos cóndores que habitan la región.