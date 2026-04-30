La Pulpería de Paso Córdoba: el rincón patagónico que conquista con sabores caseros y alma familiar

En medio de las bardas, el viento y el paisaje único del área natural protegida Paso Córdoba, en General Roca, hay un lugar donde el tiempo parece detenerse. Allí, cruzando el río Negro, funciona La Pulpería, un emprendimiento familiar que con los años se consolidó como una de las propuestas gastronómicas más atractivas del Alto Valle.

El espacio fue protagonista del programa Nos Vamos, que se emite por Canal 24/7 con la conducción de Dennis Godoy, donde Laura Nieto —una de sus referentes— contó la historia y el espíritu de este proyecto que combina tradición, cocina casera y hospitalidad.

“Es un emprendimiento que ya lleva varios años en el área protegida. Cuando esto empezó, no había nada, era tierra y bardas. No venía nadie”, recordó Nieto, sobre los inicios de un lugar que hoy recibe visitantes de toda la región y esta ubicado en la Ruta 6 Lote 11.

De la nada a un clásico del Alto Valle

La Pulpería nació como una idea impulsada por el exintendente y exgobernador Carlos Soria, quien imaginó un espacio gastronómico en ese sector con potencial turístico. Con el paso del tiempo, y tras la concesión tomada por la familia de Nieto, el lugar fue creciendo hasta convertirse en un punto de encuentro. “Es un emprendimiento familiar. Estamos todos: mi hermano, mi mamá, mi hijo, mis sobrinos. Cada uno tiene su tarea y eso se mantiene hasta hoy”, explicó.

La estética del lugar es parte fundamental de su identidad. Inspirada en las antiguas pulperías.

Desde 2009 hasta la actualidad, el crecimiento fue sostenido, en gran parte por el auge de las actividades deportivas en la zona. “La gente empezó a venir a la barda a hacer actividad física y eso trajo público. Así empezamos a crecer también como propuesta gastronómica”, señaló.

Hoy, visitantes de ciudades como Cipolletti, Neuquén, Regina e incluso turistas extranjeros llegan hasta el lugar atraídos por su propuesta.

Una experiencia que mezcla historia y sabores

La estética del lugar es parte fundamental de su identidad. Inspirada en las antiguas pulperías, la construcción mantiene detalles de época: adobe, madera y una clásica reja que separaba al pulpero de los clientes. “Intentamos conservar esa estética antigua. Todo lo que se mejora se hace respetando esa época”, explicó Nieto.

Pero el gran atractivo está en la cocina. La carta combina platos tradicionales con propuestas más elaboradas, siempre con un sello casero y productos regionales. “Trabajamos todo elaborado acá. No tenemos comidas marcadas. Podés encontrar desde empanadas caseras hasta platos más gourmet como trucha con salsa cítrica o un rol de cordero”, detalló.

Entre las especialidades se destacan: empanadas artesanales con masa casera, locro en fechas patrias, cordero arrollado con salsas especiales, trucha con combinaciones innovadoras, platos clásicos como milanesa con papas y postres caseros como flan, tiramisú o cheesecake

Además, incorporan productos regionales en sus recetas: “Tratamos de usar peras, manzanas, nueces, productos de estación. Eso le da identidad a la carta”.

La carta de "La Pulpería" es un homenaje a la cocina tradicional argentina.

Mucho más que un restaurante

La Pulpería no es solo un lugar para comer. Es una experiencia. Desde picadas y rabas con cerveza en verano hasta cenas especiales, peñas folklóricas y encuentros de luna llena. “La idea es que sea un ámbito familiar, que te sientas como en casa y tengas ganas de volver”, afirmó Nieto.

Esa calidez se refleja incluso en pequeñas anécdotas: desde atender turistas que no hablan español hasta llevarlos personalmente de regreso a su hotel cuando no conseguían transporte.

Durante la temporada invernal, La Pulpería abre sábados, domingos y feriados al mediodía, y los sábados por la noche, generalmente con reserva previa (02984600819) debido a la capacidad limitada del lugar.

A pocos kilómetros de la ciudad, el espacio se posiciona como una escapada ideal para quienes buscan desconectar, disfrutar de la naturaleza y compartir una buena comida.

En Paso Córdoba, entre bardas y tradición, La Pulpería logró algo difícil: transformar un paisaje inhóspito en un punto de encuentro lleno de historia, sabores y calidez. Un lugar donde siempre hay una mesa lista… y una excusa para volver.