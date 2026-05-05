El Hipódromo de Palermo celebró sus 150 años con una jornada especial que reunió deporte, cultura y turismo, donde el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, estuvo presente junto al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, y otras autoridades.

En el marco de esta conmemoración, se disputó el Gran Premio República Argentina, una competencia declarada de interés turístico por su valor simbólico y federal, al integrar a participantes y público de distintas regiones del país. Este evento busca fusionar el turismo, el deporte y la cultura para fortalecer la identidad nacional.

La Copa Turismo para Juan Paoloni

Durante la ceremonia, Scioli entregó la Copa Secretaría de Turismo y Ambiente al ganador de la carrera, Juan Paoloni, y remarcó la relevancia económica del turf: “La industria del turf genera más de 70.000 puestos de trabajo con un gran movimiento e impacto en el turismo, sector que va camino a ser el mayor empleador mundial”.

Scioli entrega premio en Gran Premio República Argentina en Palermo

El funcionario agregó: “Fue una jornada donde se mostró lo mejor de nuestro país, tradición, cultura, gastronomía con miles de familias disfrutando. Estos eventos son clave para seguir impulsando el turismo federal y poner en valor todo lo que Argentina tiene para ofrecer”.

En esta celebración gratuita, la Secretaría de Turismo y Ambiente, junto con la Administración de Parques Nacionales y el Automóvil Club Argentino, montaron una carpa destinada a promocionar destinos y productos turísticos. Además, varias provincias argentinas participaron de forma federal, difundiendo sus atractivos turísticos.