Con el respaldo del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, fue presentada en Buenos Aires la iniciativa Jujuy a Punto: "Un Ritual de Altura". Esta semana gastronómica se llevará a cabo del 15 al 24 de mayo y tiene como objetivo posicionar a la provincia como un destino destacado para experiencias culinarias, enoturismo y encuentros entre cocineros y productores locales.

El evento inaugural reunió a autoridades nacionales y referentes del ámbito turístico y gastronómico, quienes dieron a conocer una programación que incluye ocho encuentros con chefs tanto locales como invitados, menús maridados con vinos jujeños, ferias, capacitaciones, talleres y un foro gastronómico abierto al público.

Entre las actividades previstas, se destaca la incorporación del Torneo Federal de Chefs 2026, workshops orientados a la hotelería y gastronomía, además de la participación de restaurantes que ofrecerán menús especiales basados en productos regionales. La propuesta busca generar un cruce entre la cocina de autor y el territorio, integrando las Rutas del Vino con experiencias vinculadas a productores y bodegas.

La novedosa propuesta del Tren del Vino

Asimismo, se presentará el Tren del Vino, una nueva oferta turística que se suma a la agenda para potenciar el turismo gastronómico en Jujuy.

Durante la presentación, Daniel Scioli señaló que “la gastronomía es un motor estratégico para el turismo” y resaltó el valor diferencial que representan los sabores de altura para la provincia. En tanto, Diego Valdecantos afirmó que la iniciativa pretende consolidar a Jujuy como referente en turismo gastronómico, articulando la cocina, la producción local y los vinos de altura con una proyección nacional e internacional.

Jujuy a Punto propone experiencias culinarias y enoturismo del 15 al 24 de mayo.

Esta propuesta forma parte del programa GustAR y cuenta con el apoyo de FEHGRA y la Cámara Argentina de Turismo, fortaleciendo así una estrategia que combina la promoción turística con el desarrollo productivo local.

Más allá de la presentación oficial, el foco principal está puesto en demostrar que la gastronomía puede ser una puerta de acceso para descubrir el territorio, su cultura y sus productores. Bajo esta premisa, Jujuy a Punto se posiciona como una cita que destacará los sabores, vinos y experiencias del norte argentino durante diez días de actividades.