Aerolíneas Argentinas confirmó el despegue de un vuelo especial desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la noche del sábado. Se trata del tercer servicio programado para acompañar a los seguidores argentinos que se dirigen a Estados Unidos con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El avión destaca por su diseño exterior, que exhibe el número 10 y el patrón oficial de la camiseta argentina en la cola, un guiño simbólico que busca representar el orgullo nacional y el apoyo al seleccionado albiceleste en este torneo global.

La pasión argentina por el Mundial 2026

Esta iniciativa forma parte de una serie de vuelos especiales organizados por la aerolínea para facilitar el traslado de los fanáticos argentinos hacia los diferentes escenarios donde se disputará el Mundial, reforzando así el vínculo entre la empresa y el fervor futbolístico nacional.

Aerolíneas Argentinas lanzó vuelo especial con la camiseta argentina rumbo a la Copa Mundial 2026

Con esta acción, Aerolíneas Argentinas no solo ofrece un servicio de transporte, sino que también se posiciona como un actor clave en la experiencia de los hinchas que vivirán uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.