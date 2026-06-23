Ushuaia se prepara para recibir la temporada de nieve con la esperada Fiesta Nacional del Invierno, que se llevará a cabo entre el 4 y el 12 de julio de 2026. Este evento, que marca el inicio oficial del invierno en Tierra del Fuego, ofrecerá una variada programación de actividades abiertas al público en diferentes centros invernales de la zona.

El punto culminante será la tradicional Bajada de Antorchas, programada para el 10 de julio en el centro de esquí Cerro Castor, ubicado a unos 26 kilómetros de Ushuaia. Este espectáculo nocturno destaca por la participación de aproximadamente 80 esquiadores profesionales que descienden por la pista Halcón Peregrino portando antorchas encendidas, creando una imagen luminosa característica del invierno fueguino.

La Fiesta Nacional del Invierno en Ushuaia: un clásico de bajada con antorchas

El descenso concluye con el encendido del pebetero, un momento emblemático dentro de la celebración. La Bajada de Antorchas forma parte de la Fiesta Nacional del Invierno desde hace más de 25 años y es considerada uno de los símbolos más representativos de esta festividad.

Además, en 2026 Ushuaia sumará una segunda Bajada de Antorchas, que se realizará el 8 de agosto en el renovado Glaciar Martial, que vuelve a funcionar como centro de montaña. Así, la ciudad contará con dos grandes eventos invernales que combinan nieve, turismo y tradición.

La Bajada de Antorchas iluminará Ushuaia en la Fiesta Nacional del Invierno 2026

El Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) confirmó que la Fiesta Nacional del Invierno incluirá propuestas gastronómicas, espectáculos, intervenciones artísticas y actividades recreativas para residentes y visitantes, con el objetivo de brindar una experiencia completa y familiar.

La fecha del evento principal fue elegida estratégicamente para coincidir con un fin de semana largo, facilitando la llegada de turistas a la región. La temporada de nieve en Ushuaia generalmente comienza entre mayo y junio, con las mayores nevadas y acumulaciones durante junio, julio y agosto, permaneciendo en sectores altos hasta septiembre o incluso octubre.