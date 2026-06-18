Bariloche ya comenzó la cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Nieve 2026, que se realizará del 14 al 17 de agosto durante el fin de semana largo. Con buenas expectativas para la temporada invernal y la llegada de nuevas nevadas, la ciudad se prepara para uno de los eventos más convocantes y emblemáticos de su calendario turístico.

La celebración volverá a reunir a residentes y visitantes con actividades en distintos puntos de la ciudad, espectáculos, propuestas culturales y eventos tradicionales que forman parte de la identidad barilochense. Además, el Cerro Catedral tendrá un rol protagónico con algunas de las postales más esperadas de cada edición.

Mientras avanza la organización, el Municipio de Bariloche, el Gobierno de Río Negro y el Emprotur trabajan en conjunto para definir la programación completa. Los artistas y las actividades especiales serán confirmados en los próximos días, aunque ya se anticipó una agenda pensada para potenciar el atractivo turístico de la ciudad en plena temporada alta.

Entre las propuestas que ya comenzaron a tomar forma se destaca un lanzamiento institucional en el Teatro La Baita con participación de la Filarmónica de Río Negro. También se prevén actividades especiales en la montaña, incluida la tradicional bajada de antorchas, uno de los momentos más fotografiados y esperados de la fiesta.

Por otra parte, ya se encuentra abierta la inscripción para las postulantes a Reina Nacional de la Nieve, una de las tradiciones históricas del evento. La elección continúa siendo una de las actividades más representativas de una celebración que forma parte de la historia y la cultura de Bariloche.

Con la ciudad consolidada como el principal destino de nieve del país, el sector turístico espera que la Fiesta Nacional de la Nieve vuelva a convertirse en un fuerte impulso para la economía local. Hoteles, comercios, restaurantes y prestadores turísticos apuestan a que el evento atraiga a miles de visitantes y mantenga a Bariloche en el centro de la escena durante el invierno.