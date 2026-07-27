La Carolina, un pintoresco pueblo ubicado en la provincia de San Luis, lanzó una iniciativa inédita para incentivar el turismo durante las vacaciones de invierno. La municipalidad anunció que sorteará entre sus visitantes una muestra de oro de 18 quilates, extraído directamente de los arroyos de la zona por artesanos locales.

Este sorteo se realizará desde el sábado 18 de julio y se extenderá por 10 jornadas consecutivas, con sorteos diarios a las 17 horas en la oficina de Informes Turísticos. Para participar, los turistas deben conservar el ticket del estacionamiento del Pueblo Peatonal, documento que habilita su ingreso al sorteo. Cuantos más días visite el pueblo, mayores serán sus posibilidades de ganar.

Promoción turística insólita

La Carolina se encuentra a 82 kilómetros de la ciudad de San Luis, hacia el noreste, y destaca por sus calles empedradas y casas de adobe que mantienen la esencia de un antiguo poblado minero. Su historia está ligada a la minería desde fines del siglo XVIII, cuando el descubrimiento de vetas auríferas convirtió a la localidad en uno de los centros mineros más relevantes del país.

La Carolina, San Luis, sorteará oro de 18 quilates para atraer turistas en vacaciones de invierno

Actualmente, los visitantes pueden recorrer antiguas minas, conocer las técnicas de extracción de la época y adentrarse en túneles que relatan la tradición minera del lugar. El metal que se sortea proviene de esa misma actividad artesanal, que aún sigue viva gracias a los pirquineros locales.

Desde el gobierno municipal destacaron que esta propuesta busca no solo premiar a quienes eligen La Carolina como destino, sino también condensar en un solo objeto la historia y el espíritu de este pueblo serrano, reconocido entre los más bonitos del mundo.

Situado a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, el aire puro y el paisaje serrano invitan a recorrer sus calles sin prisa, contemplar cerros, quebradas y arroyos cristalinos, y descubrir antiguos senderos transitados por los primeros buscadores de oro.