El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para eximir del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los consumos turísticos realizados por visitantes extranjeros. Con esta decisión, la provincia se convertirá en la primera del país en implementar una medida de estas características, orientada a potenciar la actividad turística y consolidar su posicionamiento internacional.

La iniciativa se suma a las políticas que impulsa el Gobierno provincial para incentivar el turismo internacional, con eje en destinos como Bariloche y El Bolsón, y generar mejores condiciones de competitividad frente a otros centros turísticos nacionales e internacionales. El objetivo es que visitar Río Negro resulte más conveniente y atractivo, fortaleciendo la generación de empleo, actividad económica e inversiones vinculadas al sector.

Weretilneck explicó que el proyecto será enviado a la Legislatura durante los primeros días de agosto y que el mecanismo de implementación tomará como referencia el régimen vigente de ARCA para la devolución o exención del IVA a turistas extranjeros. De esta manera, se busca articular un sistema ágil y transparente que permita aplicar el beneficio en el menor plazo posible.

La iniciativa busca fortalecer la competitividad de Bariloche y El Bolsón

El mandatario aclaró que la medida no alcanzará a la actual temporada invernal, aunque el propósito es ponerla en funcionamiento antes del segundo semestre. “La decisión está orientada principalmente al turismo internacional del segundo semestre: visitantes de Estados Unidos, Europa, Asia e Israel, además de los mercados brasileño y chileno. Nuestro objetivo es contribuir a reducir costos y mejorar la competitividad turística, especialmente de Bariloche, frente a destinos de Chile y otros países de Latinoamérica”, sostuvo.

Weretilneck remarcó que Río Negro será la primera provincia en eximir del pago de Ingresos Brutos a turistas extranjeros, lo que representa un paso estratégico para consolidar la provincia como destino internacional. “Queremos ser más competitivos y ofrecer mayores beneficios respecto de otros países receptores de turismo. Consideramos que debemos hacer todos los esfuerzos posibles para reducir costos y fortalecer la competitividad de Bariloche, el principal centro de turismo invernal de la Argentina”, agregó.

Finalmente, el gobernador destacó la importancia de mostrar al mundo que Río Negro suma beneficios concretos para los visitantes internacionales. “Tenemos turismo de Estados Unidos, de Europa, de Israel, de Asia, de Brasil y de Chile. Es muy importante que tanto Bariloche como toda la provincia puedan mostrarle al mundo que, además de no cobrar IVA a los turistas extranjeros, ahora tampoco se les cobrará Ingresos Brutos. Es una decisión que apunta a seguir posicionando a Río Negro como uno de los grandes destinos turísticos internacionales”.