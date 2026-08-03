Arajet ha marcado un hito histórico en su expansión internacional durante el primer semestre de 2026, especialmente en su vínculo con Argentina. La aerolínea dominicana triplicó su conectividad con el país sudamericano, consolidándose como un motor clave en su crecimiento global.

Según datos oficiales de la Junta de Aviación Civil (JAC) de República Dominicana, Arajet movilizó a 141.470 pasajeros en vuelos directos entre Argentina y la isla caribeña durante los primeros seis meses del año. Este volumen representa un incremento del 205,6% respecto al mismo período de 2025.

El mercado argentino impulsor para superar la barrera del millón de pasajeros

Este avance en el mercado argentino fue decisivo para que Arajet superara la barrera del millón de pasajeros transportados en seis meses, convirtiéndose en la primera aerolínea dominicana en lograrlo. En total, la compañía movilizó 922.593 pasajeros con origen o destino en República Dominicana y más de 100.000 viajeros adicionales en conexión a través de sus hubs en Santo Domingo y Punta Cana.

Víctor Pacheco Méndez, fundador y CEO de Arajet, destacó: “Estamos muy emocionados por el desempeño que ha tenido Arajet durante este primer semestre del año. Haber superado el millón de pasajeros transportados representa un hito histórico para nuestra empresa y para la aviación dominicana. Este logro ha sido posible gracias a la confianza de nuestros pasajeros, al compromiso de nuestros colaboradores y al apoyo de las autoridades que han apostado por el desarrollo de la conectividad aérea del país. Argentina ha sido uno de los grandes protagonistas de este crecimiento y seguiremos fortaleciendo nuestra presencia para ofrecer más opciones de viaje y mejores conexiones para los pasajeros argentinos”.

La conectividad entre Argentina y República Dominicana se triplica en el primer semestre de 2026

El notable crecimiento en Argentina responde a una estrategia clara de expansión territorial y diversificación de rutas, que ha permitido a Arajet consolidar su posición en el mercado aéreo regional. La demanda del público argentino refleja una preferencia por opciones de transporte aéreo que combinan eficiencia, tarifas competitivas y vuelos directos.

Este fenómeno no solo fortalece el intercambio turístico bilateral, sino que también reafirma el rol estratégico de República Dominicana como un centro aéreo neurálgico para conexiones intercontinentales en América Latina y el Caribe.