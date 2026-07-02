Arajet puso en marcha una nueva ruta aérea que conecta directamente Rosario con Punta Cana, marcando un avance significativo en la expansión de la compañía en el mercado argentino.

Con esta incorporación, Rosario se convierte en la cuarta ciudad argentina con vuelos directos operados por Arajet, que ya ofrecía servicios desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

El nuevo enlace contará con tres vuelos semanales, programados para lunes, miércoles y viernes, sumando más de 1.100 asientos disponibles por semana. Los vuelos, que son nocturnos y sin escalas, tienen una duración aproximada de siete horas y media.

José Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Arajet, explicó que el horario nocturno permite a los pasajeros “disfrutar todo el día de tus vacaciones”, al arribar a destino al amanecer.

Más allá de conectar Rosario con Punta Cana, esta ruta facilita el acceso a la red internacional de Arajet desde sus hubs en Santo Domingo y Punta Cana, desde donde se puede llegar a más de 30 ciudades, incluyendo destinos como San Juan de Puerto Rico, Ciudad de México, Cancún, Boston, Orlando y Miami.

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La inclusión de Rosario forma parte del plan estratégico de Arajet para ampliar su presencia en el Cono Sur, donde Argentina se posiciona como uno de sus mercados principales. En 2025, el país ocupó el tercer lugar en cantidad de operaciones y pasajeros transportados por la aerolínea.

Víctor Pacheco, CEO y fundador de Arajet, manifestó su entusiasmo por el nuevo vuelo directo, destacando el potencial que ofrece Rosario como punto de conexión.

Por su parte, Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, celebró la llegada de Arajet y subrayó que las obras de modernización realizadas en el Aeropuerto Internacional de Rosario lo consolidan como una de las terminales más modernas del país.

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Arajet se diferencia del modelo tradicional low cost. Según Cabrera, “más que una línea low cost, nosotros somos una línea high value”, apuntando a ofrecer vuelos cómodos y seguros a precios accesibles, sin llegar a los costos de las aerolíneas premium. La flota está compuesta por Boeing 737 MAX y cuenta con certificación IOSA, priorizando la seguridad y calidad para el pasajero.

La demanda inicial ha superado las expectativas, con una ocupación superior al 80% en los primeros vuelos directos. Argentina se mantiene como el principal mercado emisor de turistas para Arajet, que proyecta transportar más de dos millones de pasajeros en 2026.