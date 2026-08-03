En el barrio porteño de San Telmo se encuentra un edificio que destaca por su singularidad y belleza: la Catedral Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad. Declarada Monumento Histórico Nacional, esta iglesia representa uno de los ejemplos más auténticos de la arquitectura religiosa rusa fuera de Europa.

Situada en Brasil 315, su diseño está inspirado en la arquitectura moscovita de los siglos XVI y XVII. El proyecto original fue obra de Mikhail Timofeevich Preobrazhensky, arquitecto del Santo Sínodo de Rusia, reconocido por su especialización en arquitectura eclesiástica. La adaptación al contexto local estuvo a cargo de Alejandro Christophersen, una figura clave en la arquitectura argentina del siglo XX, autor de edificios emblemáticos como el Palacio San Martín.

La fachada del templo se caracteriza por una estricta simetría, con accesos diferenciados: uno hacia las dependencias parroquiales y otro al templo en sí, ubicado en la planta superior. Destacan tres vitrales que ilustran escenas bíblicas, enmarcados bajo dobles arcos de medio punto con molduras conopiales. Sobre ellos, un frontis mixtilíneo exhibe un mosaico de la Santísima Trinidad, elaborado en San Petersburgo especialmente para esta iglesia, que simboliza el vínculo artístico y espiritual entre Rusia y Argentina.

Cinco cúpulas azules con estrellas doradas se destacan a simple vista

El elemento más emblemático son sus cinco cúpulas bulbosas, de color azul con estrellas doradas, coronadas por cruces ortodoxas que se sostienen mediante cadenas, tradición que representa la firmeza de la fe ante las dificultades. La cúpula central, la más grande, se eleva sobre una linterna rodeada por cuatro torrecillas que reproducen la silueta típica de las iglesias rusas.

En el interior, el recorrido responde a las normas litúrgicas de la Iglesia Ortodoxa. Tras ingresar, una escalera de mármol de Carrara conduce a la planta noble, donde la orientación hacia el este es fundamental para la celebración del rito. La planta tiene forma de cruz griega, común en las iglesias bizantinas, con una gran cúpula hemisférica que permite el ingreso de luz natural, realzando la solemnidad del espacio.

Uno de los aspectos más destacados es el iconostasio, una pared ceremonial construida en cerámica ucraniana que separa el altar del área de los fieles. Cuenta con cinco puertas y templetes con cúpulas bulbiformes, además de una colección de íconos religiosos que constituyen el centro visual y espiritual del templo, junto con pinturas e imágenes que respetan la tradición ortodoxa rusa.

Catedral Ortodoxa Rusa: monumento histórico y símbolo en Buenos Aires

La historia de la catedral está ligada a la inmigración rusa en Argentina. Su construcción comenzó en 1898 por iniciativa del padre Constantino Izrastzoff, quien buscaba un lugar de culto para la comunidad ortodoxa compuesta por inmigrantes del Imperio ruso, así como fieles de origen eslavo, griego y levantino radicados en Buenos Aires. La obra fue posible gracias a donaciones provenientes de Rusia, incluyendo aportes del zar Alejandro III tras la solicitud de apoyo de las comunidades locales.

Inaugurada en 1904, la catedral ha funcionado de manera continua como sede de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Argentina. A lo largo de más de 120 años, se consolidó como un centro espiritual importante para la colectividad rusa y como uno de los edificios religiosos más originales de la ciudad. Su reconocimiento como Monumento Histórico Nacional protege su valor arquitectónico y su importancia histórica dentro del patrimonio porteño.