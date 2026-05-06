En el corazón de la selva misionera, a pocos minutos del emblemático Hito Tres Fronteras y a media hora de las Cataratas del Iguazú, se encuentra Entre Árboles, un innovador hotel boutique que apuesta por una experiencia única: alojarse entre las copas y troncos de la selva sin renunciar al confort y la sofisticación.

Este proyecto, parte de Singular Collection by Amérian, se destaca por su arquitectura elevada y consciente, compuesta por 14 casas vinculadas mediante pasarelas de madera que respetan los claros naturales del entorno. La estructura incluye birdhouses con decks y piscinas privadas, treehouses a la altura de los troncos y tiny houses próximas a la recepción, todas equipadas con domótica para controlar iluminación, clima y entretenimiento sin perturbar la armonía del paisaje.

Una singular propuesta de experiencia turística para adultos

La propuesta se completa con Monarca, un espacio gastronómico que fusiona sabores regionales influenciados por Argentina, Brasil y Paraguay, y una zona de bienestar con piscina orgánica, redes sobre el agua, sauna y un deck para yoga, promoviendo un ambiente de relajación y conexión con la naturaleza.

El diseño interior, a cargo del estudio de Liliana Gerber, enfatiza la integración con el entorno mediante el uso de materiales naturales como madera, tacuara y piedra, reforzando la sensación de inmersión en la selva.

Este hotel está pensado especialmente para un público adulto que busca privacidad, tranquilidad y una experiencia de viaje más pausada y personalizada, alineada con la tendencia creciente de slow travel y turismo con identidad local y bienestar.

Entre Árboles: hotel boutique de diseño y naturaleza en Iguazú

Roberto Amengual, presidente de Amérian, destaca que “Entre Árboles inaugura un formato inédito en Argentina: un alojamiento boutique de diseño que propone dormir entre copas y troncos, integrando naturaleza, tecnología y servicio en una experiencia realmente nueva para Iguazú”.

Entre Árboles se posiciona así como una opción innovadora que redefine el lujo en plena naturaleza.