Martes 12 de Agosto, Neuquén, Argentina
El nuevo negocio millonario de Rafael Nadal

Hoteles de lujo en la Patagonia: el ambicioso plan que trae a Nadal a Bariloche

El extenista español avanza con su cadena premium ZEL y ya proyecta un exclusivo complejo en Bariloche para 2027, además de otros destinos selectos en el país. Experiencias únicas… pero solo para unos pocos.

Por Redacción

Martes, 12 de agosto de 2025 a las 15:41
Rafael Nadal ya no empuña la raqueta, pero su nombre sigue generando titulares. El campeón español, retirado del circuito profesional, decidió apostar fuerte a la hotelería de lujo y anunció un ambicioso plan de expansión en Argentina.

Su marca ZEL, creada en 2023 junto a Meliá Hotels International, proyecta abrir un imponente hotel cinco estrellas en Bariloche para 2027. Antes, el año próximo, inaugurará uno en El Calafate, y también hay planes para Palermo, Iguazú, Mendoza, Posadas, Salta y Ushuaia.

Con una inversión de 200 millones de dólares para América Latina, Nadal quiere posicionar a Argentina como un destino premium dentro de su portfolio internacional, sumando el país a su lista de hoteles en España y República Dominicana.

l concepto, inspirado en el estilo de vida mediterráneo, combina diseño exclusivo, contacto con la naturaleza y experiencias pensadas para un público exigente y de alto poder adquisitivo. Desde recorridos por glaciares hasta degustaciones privadas frente a paisajes únicos, cada detalle está orientado a un mercado que busca lo más selecto.

La llegada de Nadal promete movimiento en el turismo de alta gama, generación de empleo y una nueva vidriera para destinos icónicos. Sin embargo, su aterrizaje también marca un contraste con la realidad de quienes mirarán desde afuera este nivel de lujo reservado a un segmento muy reducido.

"Esto muestra el interés creciente en esta Argentina del Presidente Javier Milei de personalidades emprendedoras como Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels, y de un fuera de serie como Rafa, ahora en otra etapa de su vida", publicó en sus redes el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la República Argentina, Daniel Scioli.

 

